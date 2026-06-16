Ni fritas ni blandas: el truco de Jordi Cruz para unas patatas perfectas en airfryer.

Jordi Cruz es uno de los chefs más reputados del panorama gastronómico español. Desde su participación en MasterChef, la popularidad del cocinero catalán ha crecido como la espuma. Aunque muchos le conocen por su papel como miembro del jurado del popular talent culinario, su trayectoria profesional va mucho más allá de la televisión.

El chef cuenta con tres restaurantes en Barcelona: ABaC, Angle y Atempo. El primero de ellos, reconocido con tres estrellas Michelin, es el buque insignia de su grupo empresarial y el establecimiento que ha consolidado a Jordi Cruz como uno de los grandes nombres de la cocina española.

Además de su trabajo en los fogones y en televisión, Jordi Cruz es muy activo en redes sociales, donde suele compartir recetas, consejos y trucos de cocina con sus seguidores. En muchas ocasiones, sus propuestas se alejan de la alta cocina a la que tiene acostumbrados a sus comensales y se centran en elaboraciones más sencillas del día a día.

El truco de Jordi Cruz para unas patatas crujientes en freidora de aire

En uno de sus últimos vídeos, el chef catalán ha compartido un sencillo truco para conseguir unas patatas crujientes sin utilizar apenas aceite.

Cocinar platos con aspecto de fritura de forma más saludable es posible desde la irrupción de las freidoras de aire. Sin embargo, en el caso de las patatas fritas, aunque se consiga ese tono dorado tan apetecible, el resultado no siempre es igual al de una freidora convencional, y es que a menudo no quedan tan crujientes. Pero Jordi Cruz tiene la clave para lograr un resultado muy parecido en la airfryer.

Patatas fritas crujientes. / EL PERIÓDICO

La elección y el corte de las patatas

El primer paso es escoger bien la patata. El chef recomienda utilizar una variedad adecuada para freír, como la patata agria o la Kennebec.

Una vez elegidas, hay que cortarlas en bastones y dejarlas un rato en agua fría para retirar parte del almidón, tal y como explica Jordi Cruz en su vídeo. Después, se sacan del agua y se escurren bien sobre un plato con papel de cocina.

Cuando las patatas estén secas, se retira el papel y se aliñan con un poco de aceite, “lo justo para que se embadurnen”, apunta el cocinero. A continuación, se remueven con las manos para que todas queden bien impregnadas.

El paso clave antes de meterlas en la airfryer

El truco que marca la diferencia llega antes de introducir las patatas en la freidora de aire. Jordi Cruz aconseja cubrirlas, en el mismo plato o en un bol, con una buena capa de papel film, procurando que quede bien cerrado.

Después, el plato se introduce en el microondas durante seis minutos a 800 W. Una vez transcurrido ese tiempo, hay que tener cuidado al retirar el plástico, ya que se habrá hinchado por el vapor. “Cuidado con no quemaros”, advierte el chef.

El toque final en la freidora de aire

Tras retirar el film, las patatas ya estarán medio cocidas e incluso ligeramente confitadas. En ese momento, se introducen en la freidora de aire. “Damos unas vueltecitas en la cesta, introducimos, cerramos y dejamos entre 185 y 190 grados durante unos 15 minutos, removiendo a mitad de cocción para que la fritura sea lo más uniforme posible”, explica Jordi Cruz.

Con seis minutos de microondas, 15 minutos en la airfryer y unos cinco minutos finales de dorado a 200 grados, se consiguen unas patatas crujientes por fuera, tiernas por dentro y elaboradas con apenas un hilo de aceite.

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Un truco sencillo, rápido y saludable que merece la pena probar.