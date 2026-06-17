Fernando Miralles, experto en comunicación, sobre lo que nunca hay que hacer en una conversación: "Es un error terrible"

Cultivar el arte de la conversación es una práctica que existe desde la Antigüedad. A lo largo de los siglos ha habido grandes expertos en el noble arte de la oratoria y, a día de hoy, no son pocos los profesionales que recurren a cursos para aprender a hablar en público, comunicar mejor o tener éxito en una negociación.

En las redes sociales se pueden encontrar numerosos consejos para lograr una comunicación efectiva, ya sea en el ámbito laboral o en la vida cotidiana, como en las relaciones de pareja, la crianza de los hijos o la convivencia con amigos y familiares. La comunicación es fundamental en muchas facetas de la vida humana para alcanzar nuestras metas y ser felices.

Cuando hablar se parece a un monólogo

No obstante, muchas veces ocurre que, al hablar con una persona, sentimos que no existe un verdadero diálogo. Da la sensación de que no nos entienden o de que estamos “hablando con la pared”. Cada persona tiene un estilo de comunicación diferente, que puede ser muy distinto al de su interlocutor. Por eso resultan tan importantes la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro.

El experto en oratoria Fernando Miralles, que cuenta con 700.000 seguidores en redes sociales, ha explicado en una reciente publicación un comportamiento que se repite con frecuencia en muchas conversaciones y que conviene evitar. “Es un error terrible”, advierte.

El fallo de llevar la conversación a nuestro terreno

El especialista se refiere a esas charlas entre amigos en las que una persona intenta explicar un problema o compartir una preocupación. Sin embargo, lejos de encontrar comprensión, su interlocutor, a veces sin darse cuenta y sin mala intención, tiende a llevar el tema a su propio terreno.

“Qué interesante, pues fíjate que el otro día yo hice algo parecido”, “No, a mí eso no me pasa. A mí me gusta mucho esta situación” o “Yo hago otra cosa diferente a la tuya” son algunas de las respuestas incorrectas que el especialista pone como ejemplo.

Escuchar sin asumir el protagonismo

Miralles asegura que se trata de un error grave porque, si una persona te está contando algo, lo que busca es que la escuches y la comprendas, no que conviertas su experiencia en una excusa para hablar de ti. “Cuando estamos escuchando a alguien, lo que tenemos que hacer es escuchar y no intentar asumir el protagonismo”, resume el especialista.

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Así que ya sabes, la próxima vez que tengas una conversación importante en el trabajo o con algún familiar o amigo, intenta recordar que a veces las personas solo necesitan hablar para desahogarse y poder regular sus emociones. Lo único que necesitan por nuestra parte es escucha activa y empatía.