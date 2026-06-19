OUIGO amplía el “Verano Joven” ofreciendo un 10% extra de descuento y un 50% en billetes para el otoño

Alineado con su compromiso de democratizar el acceso a la Alta Velocidad, OUIGO, el operador de trenes de Alta Velocidad a precios asequibles en España, extiende nuevamente las ventajas del programa “Verano Joven” del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ofreciendo a los beneficiarios de este programa (usuarios de entre 18 y 30 años) un 10% extra de descuento sobre el precio base en cada billete que adquieran a través de la iniciativa.

Los usuarios que cumplan con los requisitos para disfrutar del programa “Verano Joven” del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible podrán comenzar a comprar billetes de OUIGO a partir del viernes 19 de junio, pudiendo hacerlo a través de los canales de venta habituales: la web y la app de OUIGO.

El programa impulsado por el Gobierno, vigente para viajes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre , permite a jóvenes residentes en España disfrutar de descuentos significativos, un 50% en el caso de la Alta Velocidad (con un máximo de 30 euros por billete), para recorrer el país. En este contexto, OUIGO refuerza su apuesta por la movilidad juvenil, facilitando aún más el acceso al tren gracias a esta bonificación extra.

Método de utilización y descuentos para la temporada otoñal

Los jóvenes que quieran beneficiarse de esta promoción deben registrarse en la web del Ministerio para obtener su código personal del programa “Verano Joven 2026”. Al comprar un billete en la web o app de OUIGO, deberán introducir el código en el apartado “Tarjeta descuento”. El 10% extra se aplicará automáticamente al realizar el pago.

Además, OUIGO obsequiará a cada usuario con un cupón del 50% de descuento para futuros viajes por cada billete adquirido mediante el “Verano Joven” del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la web o app de la compañía, que podrá ser disfrutado hasta el 3 de diciembre de 2026. Este cupón estará disponible en la cuenta privada de cada cliente a principios de octubre y será personal e intransferible.

Noticias relacionadas

Esta iniciativa ejemplifica el esfuerzo continuo de OUIGO por facilitar el acceso a la Alta Velocidad a todos los públicos, en especial a los jóvenes. Por ello, además de la ampliación de promociones como esta, OUIGO ofrece una tarifa general habitual desde 9 euros, tarifa fija de 7 euros para niños de entre 4 y 13 años, y tarifa gratuita para niños de hasta 3 años siempre que viajen en brazos de un adulto.