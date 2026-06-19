Por qué Primaprix triunfa tanto en Zaragoza: un experto desvela el secreto de sus precios bajos y primeras marcas

Primaprix se ha convertido en poco tiempo en el supermercado de moda en Zaragoza. Una marca que ha logrado ser un fenómeno comercial con presencia en todos los barrios de la ciudad atrayendo a cada vez más clientes gracias a una fórmula muy reconocible: productos de primeras marcas, precios rebajados y una sensación constante de oportunidad que convierte cada visita en una auténtica búsqueda de chollos. Los zaragozanos siguen preocupados por el alto precio de la cesta de la compra y han encontrado en Primaprix un lugar para ahorrar sin renunciar a marcas conocidas.

La gran mayoría de clientes del supermercado se preguntan cúal es su fórmula para ofrecer productos a precios competitivos en relación a sus competidores más cercanos. Además, Primaprix no necesita grandes locales para ofrecer una gran gama de artículos que llaman la atención de todos los consumidores. Daniel Salas, experto en la materia, ha querido aclarar cuál es la fórmula del éxito de Primaprix a través de un vídeo en redes sociales que no ha tardado en hacerse viral.

Primaprix en la calle San Miguel / ANDREEA VORNICU

"Primaprix no funciona como un supermercado normal. Mercadona, Carrefour o Alcampo compran su stock a través de sus productores para poder mantenerlo estable durante todo el año. Necesitan lineales llenos, previsibilidad y surtido constante mientras que Primaprix juega a otra cosa que es adquirir oportunidades como excesos de stock, cambios de packaging o productos descatalogados, artículos con fecha de consumo más corta o incluso artículos pensados para otros países y no terminan de funcionar", explica el que un día fuese director de El Cocinillas.

"Quizás no lo veas nunca más"

"Las grandes marcas necesitan quitarse el producto sin dañar su imagen y los supermercados tradicionales lo acaban vendiendo mucho más barato. Ahí entra Primaprix, compra barato, rota rápido y acepta lo que los supermercados tradicionales odian: la irregularidad. Un día encuentras un producto espectacular a un previo muy bajo y quizás no lo veas nunca más", detalla Daniel Salas sobre un supermercado que se ha expandido a toda velocidad por toda Zaragoza. La marca ha sido capaz incluso de aterrizar en la vía más comercial del centro de la ciudad como es la calle Alfonso.

El Primaprix en la calle Monasterio de Samos de Zaragoza / JOSEMA MOLINA

"Estás comprando primeras marcas que están fuera del circuito habitual. La experiencia de cómoda puede ser menos cómoda porque el consumidor siente que tiene que cazar oportunidades antes que hacer una gran compra. Han logrado convertir algo tan rutinario como hacer la compra en una especie de búsqueda del tesoro generando una sensación muy potente: encontrar una ganga que el resto no conoce", concluye su vídeo Daniel Salas acerca de un supermercado que no solo compite con sus rivales por precio sino también por la dopamina de ofrecer al consumidor una oferta única.

Noticias relacionadas

La primera tienda de Primaprix en todo Aragón se inauguró en el centro de Zaragoza allá por 2020 en plena pandemia. El supermercado eligió Paseo las Damas, una calle en plena decadencia que ha resurgido de sus cenizas, para estrenarse en la comunidad. Pocos días más tarde, la marca abrió otra tienda en la avenida de Madrid en el barrio de Delicias.