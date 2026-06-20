Confirmado por el Código Penal: multas y penas de cárcel por comprar camisetas de fútbol falsas durante el mundial si tienen este fin
Adquirir una réplica para uso personal no está castigado por el Código Penal, pero venderla o utilizarla para hacer negocio puede acarrear penas de cárcel y fuertes sanciones
Las camisetas de fútbol han saltado del campo a los armarios de millones de españoles, hasta convertirse en una prenda más del día a día. Sin embargo, su elevado precio lleva a muchos aficionados a recurrir a falsificaciones para vestir la equipación de su equipo favorito. Lo que muchos desconocen es que la compra y venta de estos productos puede implicar consecuencias legales. En épocas como el Mundial de fútbol, sus ventas se disparan, pero también lo hace la vigilancia policial contra este tipo de artículos falsificados.
Con el auge de las páginas web chinas, el tradicional top manta que se sigue encontrando en el centro de muchas ciudades ha dado el salto a internet, donde se venden estas prendas por precios hasta diez veces inferiores a los de una camiseta oficial.
La mayoría de los aficionados ya no pagan los 100 o 150 euros que puede costar la equipación auténtica y optan por réplicas casi exactas que rondan entre los 10 y 20 euros. Esta situación ha provocado las quejas de las marcas y ha llevado a las autoridades a reforzar el rastreo sobre unas importaciones falsificadas que no dejan de crecer.
Comprar camisetas falsas no es un delito en sí, si son para tenerlas en casa
Haciendo una comparación fácil y clara con otra materia ilegal, las camisetas falsificadas de fútbol son como las drogas, porque si el producto es para uso personal no hay infracción, pero todo cambia si se vende. Sin embargo, hay consecuencias que van más allá de esta fácil y llana explicación.
Tener una camiseta falsificada para uso propio no suele tener las mismas consecuencias legales que comercializarla. El problema aparece cuando estas prendas se importan, distribuyen o venden, ya que en ese caso sí puede considerarse una infracción contra la propiedad industrial y derivar en sanciones.
El comprador particular no comete un delito
La ley diferencia entre el consumidor final y quien obtiene un beneficio económico con la falsificación. En el primer caso, no existe ánimo de lucro ni actividad comercial, por lo que esa conducta no está castigada penalmente. Este criterio responde a que el Código Penal persigue principalmente las actividades que perjudican al mercado y a los titulares de las marcas mediante la fabricación o distribución ilegal de productos.
Eso no significa que la operación esté exenta de riesgos. Si la compra se realiza a través de vendedores ubicados fuera de la Unión Europea, el envío puede ser inspeccionado por las autoridades aduaneras. En esos casos, si se detecta que el artículo vulnera derechos de propiedad industrial, la mercancía puede ser retenida y destruida, lo que normalmente supone perder tanto la camiseta como el dinero pagado.
La línea roja está en vender o hacer negocio con la camiseta falsificada
La situación cambia por completo cuando las camisetas falsas dejan de ser para uso personal y pasan a formar parte de una actividad comercial.
Vender réplicas haciéndolas pasar por originales, importar lotes para distribuirlos o almacenar grandes cantidades con intención de comercializarlas puede constituir un delito contra la propiedad industrial. Del mismo modo, utilizar redes sociales, páginas web o plataformas digitales para crear un negocio basado en estas falsificaciones puede dar lugar a responsabilidades penales.
Si alguien anuncia una camiseta falsa como si fuera auténtica y cobra un precio acorde con un producto oficial, además de los posibles problemas relacionados con la marca, podría enfrentarse a una acusación de estafa por engañar al comprador.
Por el contrario, si has pedido una camiseta para ti que no te viene y decides venderla por Wallapop o Vinted suele quedar fuera del ámbito penal, aunque muchas plataformas de compraventa prohíben este tipo de anuncios y pueden eliminarlos o incluso bloquear la cuenta del usuario.
Las penas para quienes comercian con falsificaciones: cárcel, multas y destrucción de la mercancía
Aunque el consumidor que adquiere una camiseta para uso propio no incurre en un delito, quienes utilizan estas falsificaciones como negocio sí pueden afrontar importantes consecuencias legales. En los casos más graves relacionados con la comercialización organizada, las penas previstas pueden alcanzar entre 1 y 4 años de prisión, además de multas económicas y la destrucción de toda la mercancía intervenida.
En casos de venta callejera, como top manta o de menor entidad, la respuesta penal puede ser inferior, con sanciones que oscilan entre 6 meses y 2 años de prisión o multas, dependiendo de las circunstancias concretas y del volumen de la actividad.
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