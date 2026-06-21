La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
Los conductores deben tener en sus maleteros este instrumento para evitar ser sancionados por los agentes
Con el frío, la nieve y los cambios bruscos de temperatura, aumentan los riesgos en la carretera. Las olas de frío pueden favorecer la pérdida de presión de los neumáticos, mientras que el calor extremo incrementa el desgaste y eleva el riesgo de pinchazos o reventones, especialmente si las ruedas no están en buen estado.
Las variaciones térmicas afectan directamente al comportamiento del vehículo. Las heladas, la nieve o el asfalto mojado reducen la adherencia, y los neumáticos con presión incorrecta o dibujo insuficiente pueden comprometer la seguridad. Por eso, antes de iniciar un viaje conviene revisar su estado, comprobar la presión y asegurarse de que no presentan cortes, deformaciones o desgaste irregular.
También durante las olas de calor es importante extremar la precaución. Las altas temperaturas elevan la temperatura del asfalto y someten a los neumáticos a un mayor esfuerzo, lo que puede aumentar el riesgo de pinchazos. Mantener una conducción suave, evitar sobrecargar el vehículo y realizar revisiones periódicas ayuda a reducir imprevistos en carretera.
¿Es obligatorio llevar cadenas en el coche?
Ante este panorama, la pregunta que muchos conductores se hacen es: ¿es obligatorio llevar cadenas en el coche? Según la DGT, no es obligatorio llevar cadenas en el maletero a no ser que lo indique una señal o un agente, pero sí su uso cuando hay nieve en la carretera y no utilizarlas puede acarrear una multa de hasta 200 euros.
La normativa exige su uso en zonas de montaña o con riesgo de nieve, por lo que se recomienda llevarlas a mano o utilizar neumáticos de invierno si se reside en estas áreas.
Lo que sí es obligatorio llevar siempre en el maletero es un sistema para reparar el vehículo en caso de emergencia. No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos —compuesto por un spray de espuma sellante y un compresor para introducir la espuma e hinchar el neumático— puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España.
Circular sin este elemento de seguridad puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que supone un riesgo para la seguridad vial.
- Un impresionante incendio se desata junto al Canal Imperial y las viviendas de Parque Venecia en Zaragoza
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
- Real Z LLC usa por fin la lógica en el Real Zaragoza tras cuatro años tropezando en la misma piedra
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: 'Está en juego un espacio que da identidad al barrio
- El refugio de Ilia Topuria está en un pequeño pueblo de Huesca de menos de 20 habitantes: tiene una preciosa iglesia románica del siglo XI
- El Sabadell asciende y el fichaje del meta Diego Fuoli se complica hasta casi lo imposible: habría 'Plan B' para el arco
- La crecida del río Mesa aísla a 150 personas en el Balneario de la Virgen de Jaraba (Zaragoza)