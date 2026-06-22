Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva RomaredaMariano AguilarMercazaragozaArnau FerreresReal ZaragozaIrene Vallejo
instagramlinkedin

Tribunales

El Gobierno da un ultimátum al Ayuntamiento de Carboneras para que anule la licencia y permita el derribo del Algarrobico

Requiere al TSJA una reclamación para que en 48 horas remita el acta de la sesión y en 72 se convoque un nuevo pleno

Vista general del hotel ilegal de El Algarrobico.

Vista general del hotel ilegal de El Algarrobico. / MARIAN LEON / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Domingo Díaz

El Gobierno de España ha dado un ultimátum al Ayuntamiento de Carboneras. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha pedido al TSJA que requiera al consistorio en un plazo máximo de 48 horas el acta del pleno celebrado la pasada semana, condición esencial para convocar una nueva sesión en la que se pueda aprobar el derribo del Algarrobico.

Además, le pide al tribunal que, una vez se tenga el acta, se dé otro plazo máximo de 72 horas para convocar "una nueva sesión plenaria con el fin de dictar la resolución correspondiente al procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras otorgada el 13 de enero de 2003 a la mercantil Azata del Sol, S.L".

Igualmente, ha solicitado al TSJA que "advierta expresamente a la Corporación municipal de que el incumplimiento de los requerimientos formulados dará lugar a la inmediata aplicación de las medidas previstas en el artículo 112 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA)". Es decir, se aplicará la sentencia.

Noticias relacionadas y más

En último lugar, el Miteco quiere conocer al responsable o responsables de la remisión de la documentación que se ha requerido. En caso contrario, se presumira que lo son "el secretario y el alcalde del Ayuntamiento de Carboneras".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
  2. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  3. Natalia Chueca: "Habrá que hacer otra línea del tranvía o no, pero no irá por María Agustín"
  4. Fuoli, desatado en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell: el 'me cagüenros', las facturas irónicas y Pedro Sánchez
  5. De vuelta al Berlín: el mítico bar punk de Zaragoza donde durmieron los Green Day y que fue 'segunda casa' para Manolo Kabezabolo
  6. Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
  7. Así convenció Aragón a Amancio Ortega para que Inditex se instalara en Zaragoza y no en Cataluña: el secreto mejor guardado de los últimos 25 años, al detalle
  8. El Real Zaragoza ya sabe lo que le espera en Primera RFEF: rivales y próximas fechas decisivas

Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza

Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza

Apagón en Zaragoza que ha afectado a 50.000 clientes.

Apagón en Zaragoza que ha afectado a 50.000 clientes.

Ya hay fecha para el cobro de los 2,1 millones en ayudas por las lluvias torrenciales de 2025 en Aragón

Ya hay fecha para el cobro de los 2,1 millones en ayudas por las lluvias torrenciales de 2025 en Aragón

¿El estrés prolongado puede ser causante de enfermedades cardiológicas?

La extraña 'bicicleta' que ha requisado la Policía de Zaragoza: el 'ciclista' circulaba a 50 km/h sin pedalear

La extraña 'bicicleta' que ha requisado la Policía de Zaragoza: el 'ciclista' circulaba a 50 km/h sin pedalear

La extraña 'bicicleta' que ha requisado la Policía de Zaragoza: el 'ciclista' circulaba a 50 km/h sin pedalear

Tracking Pixel Contents