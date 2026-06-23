El Gobierno desplegará un plan especial de seguridad para el eclipse de agosto y prepara un dispositivo contra las gafas fraudulentas

A menos de dos meses para la llegada del eclipse total del 12 de agosto, el primer fenómeno de este tipo en vislumbrarse desde España en más de un siglo, el Gobierno avanza en los preparativos para el gran día del evento. Según se ha anunciado este martes, la Comisión Interministerial creada para el "trío ibéricos de eclipses" ha informado de la creación de un plan especial de seguridad diseñado por el Ministerio de Interior para "garantizar la seguridad ciudadana, una movilidad ordenada, la protección de nodos críticos de transporte y una asistencia integral a los visitantes" durante el día del acontecimiento, así como en un plan específico de Protección Civil para "evaluar riesgos y mejorar la gestión de emergencias". Paralalamente, el Gobierno ha anunciado que se está trabajando en "actuaciones" en materia de vigilancia de mercado de gafas para la observación de eclipses solares para evitar la venta de productos fraudulentos o no homologados.

Los dispositivos de seguridad se activarán a nivel nacional pero con especial intensidad en las franjas privilegiadas donde se tendrá una visibilidad total del eclipse

En la última reunión de organismo, presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, se ha decidido desplegar un plan "de aplicación en todo el territorio nacional" con especial énfasis en aquellos "enclaves específicos identificados como idóneos para la observación del eclipse, vías de accesos y áreas de descanso entorno a dichos lugares así como pasos fronterizos". Según explican los resposables de esta iniciativa, se llevarán a cabo medidas como regulación de flujos circulatorios, control de puntos de estrangulamiento en carreteras, y diseño de respuestas inmediatas ante congestiones severas y retornos masivos, operando en constante sintonía con las jefaturas de tráfico; así como despliegues en itinerarios de aproximación, parkings y núcleos urbanos para evitar la delincuencia común, garantizar el orden y velar por la convivencia pacífica durante el día del eclipse.

El Gobierno afirma que "el plan será de obligado cumplimiento para los órganos de la seguridad del Estado". En Catalunya, así como en País Vasco y Navarra, gran parte de estas funciones recaerán el cuerpo de Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral ya que se espera que estos agendes "asumirán las funciones equivalentes en su ámbito territorial, estableciéndose mecanismos conjuntos de colaboración y comunicación a través de las Juntas Locales de Seguridad y órganos sectoriales correspondientes". En este sentido, desde la Comisión Interministerial creada para gestionar la logística del eclipse insisten en que el éxito de este plan se basa en "la colaboración interadministrativa, entre las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Dirección General de Tráfico (DGT)".

Actuaciones contra las gafas fraudulentas

En paralelo, según explican los impulsores de esta iniciativa, se prevé la activación de planes autonómicos, lo que implica que desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), a través del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), se realizará el seguimiento de todas las emergencias que pudieran derivarse antes y después del evento. En materia de anticipación, por ejemplo, se activará la Unidad de Valoración de Riesgos (UVR) desde el 6 de agosto, con especial atención a la predicción meteorológica y riesgos como incendios forestales ya que el incendio coincide con uno de los periodos más cálidos del año y, a su vez, con una de las épocas con mayor peligro de fuegos forestales en España.

Se llevarán a cabo inspecciones en establecimientos comerciales y comercios 'online' para verificar los requisitos de seguridad de las gafas y, paralelamente, se realizarán análisis independientes

Otra de las acciones que llevará a cabo el Gobierno es intensificar la vigilancia de mercado de gafas para la observación de eclipses solares. Para ello, tras la reunión de este martes, los responsables de la iniciativa afirman que se ha puesto en marcha una campaña específica de vigilancia de mercado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que incluye inspecciones en establecimientos comerciales y en comercio 'online', verificación de los requisitos de seguridad e información y análisis técnico de los productos mediante laboratorios públicos especializados. Está previsto que en las próximas semanas se dispongan resultados del análisis del funcionamiento de la campaña, que permitirán evaluar el grado de cumplimiento del mercado y, en su caso, facilitar la adopción de medidas por las autoridades competentes, reforzando así la protección de la salud y seguridad de las personas consumidoras.