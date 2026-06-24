La misión europea Euclid captura la fotografía más grande y detallada del centro de la Vía Láctea con más de 60 millones de estrellas

Toda nuestra existencia cabe alrededor de una estrella. Quienes somos, quienes hemos sido y quienes aspiramos a ser dependen de un astro que, visto desde la inmensidad del cosmos, no es más que un diminuto punto de luz. En la Vía Láctea, sin ir más lejos, el Sol es una estrella corriente entre decenas de millones. Son muchos los descubrimientos que nos ayudan a comprender lo pequeña, a la par que extraordinaria, que es nuestra presencia en el universo. Pero pocas imágenes lo ilustran con tanta claridad como la obtenida por la misión europea Euclid que, por primera vez, presenta una fotografía de las más de 60 millones de estrellas concentradas en el centro de nuestra galaxia. Los científicos la describen como la fotografía más grande y detallada jamás tomada del corazón de la Vía Láctea, una instantánea que no solo ofrece una nueva perspectiva de nuestro lugar en el cosmos, sino que también permitirá estudiar y pesar planetas situados a miles de años luz de la Tierra.

La fotografía, presentada este miércoles en una conferencia organizada por la Agencia Espacial Europea (ESA), fue capturada el 23 de marzo de 2025 cuando la misión Euclid dirigió su mirada hacia el centro de la Vía Láctea y, tras focalizar sus instrumentos en una de las regiones más remotas y misteriosas de nuestro vecindario cósmico, pasó un total de 26 horas reuniendo toda la información necesaria para detectar la existencia de millones de estrellas individuales cuyo brillo, hasta ahora, no había podido ser capturado. Según explican los especialistas, la fotografía final es en realidad un mosaico formado por nueve observaciones consecutivas, cada una de ellas capaz de cubrir una porción del cielo y que, en su conjunto, muestran de forma inédita cómo es el corazón de nuestra galaxia. Los responsables de la misión afirman que, a diferencia de lo logrado por otros telescopios y observatorios, Euclid ha logrado capturar una imagen más nítida, más detallada y, sobre todo, de forma más rápida que cualquier otro instrumento lanzado hasta ahora por nuestra especie.

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Más allá de su espectacular valor visual, esta imagen tiene una gran importancia científica. Los astrónomos afirman que a partir de ahora utilizarán este gigantesco mapa estelar para buscar y estudiar exoplanetas, es decir, mundos que orbitan alrededor de otras estrellas. La clave está en una técnica conocida como microlente gravitacional, que aprovecha las alineaciones fortuitas entre estrellas para entender los movimientos no solo de los astros sino también de los cuerpos que los orbitan. Los expertos afirman que analizando estas variaciones extremadamente sutiles de luz se puede detectar la presencia de planetas que serían invisibles incluso para los telescopios más potentes. Esta estrategia ha permitido descubrir ya cerca de 300 exoplanetas en la Vía Láctea y ahora, gracias a los datos obtenidos por Euclid, es posible que se descubran aún más.