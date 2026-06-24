El nuevo plan nocturno de Salou para mayores de 25 años: cena, música en directo y copas junto a una mítica discoteca

Los miles de aragoneses que se dejen caer este verano por la Costa Dorada podrán disfrutar de una nueva alternativa de ocio nocturno que promete ponerse de moda a toda velocidad. Salou ha sumado en las últimas horas un nuevo establecimiento enfocado a un público mayor de 25 años situado donde sus clientes podrán cenar, escuchar música en directo y tomarse unas copas en un ambiente más tranquilo junto a una de las discotecas más famosas de toda la provincia de Tarragona.

Casa Flash es el nuevo espacio de ocio de Salou que aúna en un solo lugar todo lo necesario para pasar una tarde-noche con tus familiares o amigos. Esta nueva propuesta del grupo Flashback en la localidad tarraconense ocupa el vacío dejado por Flashbar en la misma parcela de la mítica discoteca donde bailan cada noche cientos de jóvenes de toda España.

Según ha informado en su página web Diari de Tarragona, la inauguración de Casa Flash tuvo lugar este lunes por la tarde con la presencia incluida de miembros del Ayuntamiento de Salou como su alcalde Pere Granados. El objetivo de Casa Flash es ampliar la oferta de ocio nocturno para un público cercano a la treintena en un horario más temprano que puede servir de previa por si la noche decide finalmente alargarse.

Localización de la discoteca Flashback / CASA FLASH

Tal como explica la propiedad del nuevo establecimiento de Salou, Casa Flash va a abrir sus puertas durante los meses de julio y agosto los jueves, viernes, sábado y vísperas de festivo desde las 20.30 a 00.00 horas. "Casa Flash es ese sitio al que vienes a cenar… y acabas quedándote. Buen ambiente, mejor comida y noches que no se planifican, se viven", analizan los propietarios del Grupo Flashback.

La propuesta gastronómica de Casa Flash, donde todos los públicos serán bienvenidos desde el primer día, incluye unos aperitivos donde sobresalen el 'brioche de pulled pork', la 'alcachofa braseada con jamón ibérico' o varias croquetas con rebozado de panko. Los platos principales son variados con especial protagonismo para las milanesas, las pizzas o su steak tartar mientras los comensales finalizarán su velada con un dulce.

La capacidad de adaptarse

Con más de medio siglo de historia, Flash Back sigue siendo uno de los grandes símbolos de la noche en Salou y de la Costa Dorada. Desde su apertura en 1969, la discoteca ha mantenido su papel como punto de encuentro para varias generaciones de jóvenes, tanto nacionales como europeos, atraídos por sus diferentes ambientes musicales, sus fiestas temáticas y una programación que combina sonidos actuales con clásicos de los años 70, 80 y 90.

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Una fiesta en la Flashback / FLASHBACK

La apertura de este nuevo espacio de ocio refuerza ahora esa capacidad de adaptación que ha marcado la trayectoria de Flash Back desde sus inicios. Con sus barras, restaurante lounge, jardín chill-out, parking propio y una agenda de eventos muy reconocible, la discoteca busca seguir siendo una parada imprescindible para quienes visitan Salou durante el verano y uno de los nombres propios de la vida nocturna en la Costa Dorada.