Huelga en Renfe este lunes: 320 trenes cancelados y cambios para AVE, Media Distancia y Cercanías

La huelga convocada en Renfe para este lunes 29 de junio afectará de lleno a miles de viajeros en el arranque de una semana marcada ya por los primeros desplazamientos de vacaciones. La operadora cancelará 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías por el paro convocado por el Sindicato Ferroviario (SF).

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado los servicios mínimos para tratar de garantizar parte de la movilidad durante la jornada. En Alta Velocidad y Larga Distancia, Renfe mantendrá activos 262 trenes, lo que supone un 73% de la movilidad habitual. Será, por tanto, uno de los servicios con mayor cobertura dentro de una jornada complicada para quienes tengan previsto viajar.

Retrasos en la Estación Delicias / Miguel Angel Gracia / EPA

La situación será más ajustada en los trenes de Media Distancia, donde se mantendrán programados 420 convoyes, equivalentes al 65% de los viajes previstos. En el caso de Cercanías, la operativa quedará reducida, aunque en las horas de mayor demanda se reforzará el servicio. En concreto, se ofrecerá el 75% del servicio habitual en horas punta, es decir, entre las 6.00 y las 9.00 horas, de 13.30 a 16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas.

Qué pueden hacer los viajeros afectados

Renfe ha activado medidas para los pasajeros que se vean afectados por las cancelaciones. Los viajeros podrán viajar en el tren más próximo a su horario original siempre que haya disponibilidad o, si lo prefieren, cambiar o cancelar el billete sin coste a través de los canales habituales de venta de la compañía.

La recomendación para quienes tengan previsto desplazarse este lunes es revisar el estado del viaje antes de acudir a la estación, especialmente si se trata de trayectos de Media Distancia o Cercanías. La huelga llega en una fecha sensible, coincidiendo con el inicio de muchos periodos vacacionales y con un aumento de desplazamientos por el comienzo del verano.

Trenes parados en Delicias por un incendio en una imagen de archivo / Miguel Angel Gracia / EPA

El motivo de la huelga

El paro de este lunes será el primero de los dos convocados por el Sindicato Ferroviario. La segunda jornada de huelga está prevista para el próximo 15 de julio, otra fecha de alta movilidad en plena campaña estival.

El conflicto laboral tiene su origen en el futuro de Renfe Mercancías. El sindicato acusa a la empresa de impulsar un “abandono premeditado” del servicio y rechaza la creación de una sociedad mixta con Medway, perteneciente al grupo MSC. Según la organización convocante, no se estarían cumpliendo los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transportes en noviembre de 2023 ni los pactos de marzo de 2025.

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Cartel de retrasos en Delicias durante una huelga de maquinistas / PABLO IBÁÑEZ / EPA

El sindicato sostiene además que el proceso para buscar un socio estratégico para Renfe Mercancías estaría afectando a las garantías sociolaborales de la plantilla. Entre sus críticas figuran la licitación externa del mantenimiento de 65 locomotoras de la serie 333.3, trabajos que antes asumía personal propio de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, y el anuncio del cierre definitivo del Taller de Material Remolcado de Miranda de Ebro.