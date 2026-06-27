Las zambullidas causan hasta 60 lesiones medulares al año en España: "Un segundo de adrenalina puede dejarte una lesión permanente"

Volteretas dentro del agua, accidentes en los parques acuáticos o saltos desde las rocas. Llega el verano y en los servicios de Urgencias y Emergencias se echan a temblar. Cerca del 6% de las lesiones medulares traumáticas en España –cada año se producen entre 800 y 1.000 lesiones de este tipo por diferentes causas– son causadas por saltos temerarios. El terrible accidente sucedido en la playa de la Arrabassada de Tarragona, en el que tres menores fallecieron ahogados tras tener dificultades para salir del agua en una zona en la que se suele saltar desde las rocas, vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de las temidas zambullidas.

"No vale la pena, por un segundo de adrenalina, estar toda la vida con una lesión permanente", asegura Roberto Barcala, catedrático de la Universidad de Vigo y especialista en socorrismo. Barcala pertenece al grupo de SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) Socorrismo, que está formado por un equipo multidisciplinar de socorristas, técnicos en emergencias sanitarias, enfermeras y médicos.

Como cada año, el especialista lanza un mensaje vital. Hay que evitar, siempre, los saltos desde gran altura o en zonas donde haya rocas. "Lo recomendable es siempre conocer dónde vamos a saltar. Hay que tener en cuenta que los fondos marinos o de los ríos cambian. Por tanto, que hoy sea seguro no significa que mañana lo vaya a ser. Y, siempre, aplicar el sentido común", señala.

Un segundo aspecto del peligro que entrañan los saltos desde las rocas, añade Silvia Aranda, compañera del mismo grupo de SEMES Socorrismo, es "cómo sales del agua, qué ocurre si no hay una playa al lado a la que puedas llegar, si se producen corrientes, oleaje...".

Consecuencias

Si una persona, después de un salto o zambullida de cabeza, no es capaz de nadar ni de realizar movimientos coordinados, se puede sospechar que sufre una lesión medular, apunta Roberto Barcala. "Este año lo llevamos muy bien, porque no tenemos ningún caso pero, a estas alturas del año pasado, ya teníamos el primer accidentado. Cada temporada es diferente. Nos sorprende para mal porque perpetuamos un número que no nos gusta nada", señala desde Toledo Silvia Ceruelo, directora médica del Hospital Nacional de Parapléjicos que, hace apenas unos días, arrancó su campaña anual para la prevención de estos saltos.

Una zambullida en una zona poco profunda, rocosa o desconocida, recuerdan los expertos, puede provocar un impacto de la cabeza contra el fondo y dañar las vértebras cervicales y la médula espinal, con consecuencias muy graves. La zona cervical es especialmente vulnerable en este tipo de accidentes. Y las lesiones pueden causar una tetraplejia. Ello conlleva pérdida de la movilidad, alteraciones de la sensibilidad y una situación de dependencia que requiere cuidados y asistencia de por vida.

Tres casos

En los dos últimos años, Parapléjicos ha tenido tres ingresos por lesiones derivadas de zambullidas. "Los años anteriores teníamos entre 7 y 8. Llevamos dos en los que hemos bajado: confiemos que esta temporada podamos llegar al cero deseado", anhela Ceruelo.

Silvia Ceruelo, directora médica del Hospital de Parapléjicos / Carlos Monroy // HNP

Esta especialista en Medicina Física y Rehabilitación se detiene también en las zambullidas en zonas de rocas. "Si te lanzas desde una roca, no sabes lo que te vas a encontrar debajo, puedes tener un resbalón porque la roca o tu pie estén mojado y golpearte o bien no tomar el impulso suficiente y sufrir un traumatismo craneoencefálico –apunta Ceruelo–. Es decir, te puedes dar un golpe en la cabeza muy serio, un golpe en una pierna o sufrir una lesión medular por una fractura del cuello".

"Todos hemos visto tirarse a jóvenes desde el puente, desde lo más alto, sin poder decir nada" Silvia Ceruelo, directora médica del Hospital de Parapléjicos

"Es terrible. Todos los que tenemos algún río, pantano o playa cerca hemos visto tirarse a jóvenes desde el puente, desde lo más alto. Incluso los que nos horrorizamos tampoco nos atrevemos a decirles nada, porque piensan: 'Ya viene esta señora petarda a darme las recomendaciones'", se lamenta.

Añade otro condicionante: la policía o la Guardia Civil no pueden estar presentes en todos los lugares desde donde se producen esos saltos y los socorristas no están en todos los sitios. Es inabarcable, admite. "Intentemos sembrar en nuestros hijos el miedo, la responsabilidad, para que ellos también la vayan sembrando en sus amigos, sobre lo que no se debe hacer: creo que es la única forma", advierte.

También mayores

La directora médica del Hospital de Parapléjicos matiza un aspecto. No siempre son los más jóvenes los que protagonizan las zambullidas. "Siempre pensamos en adolescentes, pero nos estamos encontrando con casos de gente mayor, por encima incluso de 40 años, que, en un fin de semana de parranda con los amigos, de cervecitas, de 'me hago el machote' piensan que es fácil y sufren una mala zambullida".

Tanto a los adultos como a los menores intentan llegar a través de las redes sociales. El Hospital de Toledo lleva una década lanzando su campaña anual de prevención de zambullidas. Bajo el lema 'Con cabeza sí, de cabeza no', se difunde especialmente a través de redes sociales y muchas veces cuentan con antiguos pacientes, con muchos seguidores, que ayudan a transmitir el mensaje. Eso, admite, ayuda mucho.

"A pesar de eso, no conseguimos que cale. Ya no sé cuál es el truco: invadir las redes, llevar la cartelería a todos los lugares... pero tenemos que conseguirlo. Mi objetivo es cero zambullidas", recalca. Lo dice quien ha visto a pacientes que, por un mal salto, acaban en su hospital y, asegura, "es tremendo". Para ellos y para sus familias.

Noticias relacionadas

"Lo más trágico es una persona que, después de una zambullida, tiene que estar conectada a una máquina para vivir" Silvia Ceruelo, directora médica del Hospital Nacional de Parapléjicos

"Lo más trágico es una persona que, después de una zambullida, tiene que estar conectada a una máquina para vivir, porque no puede respirar por sí sola y es dependiente para todo –afirma la doctora–. Es decir, va en una silla de ruedas que solo puede manejar con la cabeza o incluso con el mentón y necesita ayuda 24 horas al día el resto de su vida".