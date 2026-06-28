La DGT pone fecha al cambio de los semáforos que afectará a todas las ciudades de España: adiós definitivo al ámbar intermitente

La Dirección General de Tráfico introducirá un cambio que afectará de lleno a muchos cruces urbanos de España. La nueva modificación del Reglamento General de Circulación, aprobada por el Consejo de Ministros, establece que, como norma general, en los pasos de peatones con semáforo no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para los vehículos con la luz verde para los peatones. La medida entrará en vigor el 1 de octubre de 2026 y busca reforzar la protección de los usuarios más vulnerables de la vía.

La escena es habitual en muchas ciudades: el peatón tiene el semáforo en verde para cruzar, mientras que los vehículos que giran encuentran un ámbar intermitente que les permite avanzar con precaución. El problema llega cuando esa prioridad del peatón no se respeta. Aunque el vehículo debe extremar la atención y ceder el paso, la convivencia de ambas luces genera situaciones de riesgo, frenazos, dudas y conflictos en cruces con mucho tráfico.

Un autobús parado en un semáforo en rojo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Con la nueva norma, Tráfico quiere corregir una situación que se repite en vías urbanas de todo el país y que resulta especialmente delicada para mayores, niños, personas con movilidad reducida o peatones que cruzan con menos capacidad de reacción. El objetivo es que la regulación semafórica sea más clara: si el peatón tiene verde, el conductor no debería encontrarse al mismo tiempo con un ámbar intermitente que pueda inducir a seguir circulando.

Un cambio pensado para las ciudades

La medida forma parte de una reforma más amplia del Reglamento General de Circulación centrada en los usuarios vulnerables: peatones, ciclistas, motoristas y conductores de vehículos de movilidad personal. Interior defiende que la movilidad ha cambiado de forma profunda en los últimos años, con más bicicletas, patinetes, repartidores y desplazamientos urbanos a pie, y que la normativa debía adaptarse a esa nueva realidad.

En el caso de los semáforos, la novedad obligará a revisar determinados cruces urbanos donde ahora conviven el ámbar intermitente para vehículos y el verde peatonal. Esta configuración es frecuente en giros a derecha o izquierda, especialmente en avenidas amplias, cruces con carril bici o zonas próximas a colegios, centros sanitarios y espacios con gran tránsito peatonal.

Varios ciclistas en un grupo circulando por la carretera / PIXABAY

La clave estará en cómo adapten los ayuntamientos sus fases semafóricas. La reforma no solo afecta a la circulación general, sino también a la gestión diaria del tráfico en las ciudades, donde cada segundo de semáforo influye en la fluidez de los vehículos, la seguridad del peatón y la convivencia entre diferentes formas de movilidad.

Nuevas normas para patinetes, bicis y motos

El cambio de los semáforos no será la única novedad. La reforma fija en 15 años la edad mínima para conducir vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos. Sus usuarios deberán llevar casco obligatorio, utilizar elementos reflectantes de noche o con mala visibilidad y circular con el alumbrado encendido. En el caso de quienes trabajen con estos vehículos, el reflectante será obligatorio en todo momento. Incumplir estas obligaciones se considerará infracción grave y podrá suponer una multa de 200 euros.

También habrá cambios para los ciclistas. Los conductores que adelanten a una bicicleta deberán reducir la velocidad al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite de la vía. En calzadas con más de un carril por sentido, además, tendrán que cambiar completamente de carril para adelantar, no solo dejar la separación lateral de 1,5 metros. En ciudad, los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril y los vehículos a motor deberán mantener una distancia mínima de cinco metros cuando circulen detrás de ellos.

Un policía local de Zaragoza con dos patinetes eléctricos / ANGEL DE CASTRO

Para motoristas y usuarios de ciclomotor también se endurecen las exigencias. Se establece el uso obligatorio de guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías. Además, los cascos de ciclomotor deberán estar homologados, no simplemente certificados. Los profesionales que trabajen en motocicleta deberán llevar chaleco reflectante en todo momento.

Más protección en averías, nevadas y retenciones

La reforma incorpora además nuevas reglas para situaciones de riesgo. Los vehículos que rebasen a otros inmovilizados por accidente o avería deberán dejar una separación lateral de 1,5 metros y reducir la velocidad al menos 20 kilómetros por hora. También se obliga a los peatones que transiten por vías interurbanas de noche o con escasa visibilidad a utilizar un elemento reflectante.

En autopistas y autovías, cuando la circulación se vea dificultada por la nieve, estará prohibido adelantar y los vehículos deberán circular por el carril derecho, dejando libre el izquierdo para emergencias o quitanieves. En caso de retenciones, los conductores deberán orillarse para dejar un espacio central que permita el paso de vehículos de emergencia.

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La DGT presenta todos estos cambios como una actualización necesaria para reducir riesgos y aclarar normas en un tráfico cada vez más complejo. Pero entre todas las novedades, la de los semáforos será una de las más visibles para los conductores y peatones: el verde para cruzar no deberá convivir, como norma general, con un ámbar intermitente que invite a los coches a avanzar.