Congreso Mundial de Arquitectos: "Lo primero que tenemos que hacer es sacar a los humanos del centro de la arquitectura"

La identificación de la arquitectura con "una burbuja o un refugio" que protege al ser humano del resto del planeta "es tóxica", dijo Dirk Sijmons, arquitecto del paisaje holandés, en la sesión plenaria en torno a la ecología en la arquitectura y la necesidad de entender la naturaleza más allá de como proveedora de recursos extractivos que descorchó este lunes el Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona.

Puede parecer una provocación, máxime viniendo la capital catalana de una noche entera rozando los 30 grados y dicho en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), donde se está como en una nevera portátil. No lo es. "Como especie, somos una gran fuerza geológica y climática -prosiguió Sijmons-, y tenemos la responsabilidad de reparar los daños que hemos causado". Más o menos: el futuro será en alianza con los mundos no humanos del planeta, no solo vivientes, o no será. "Lo primero que tenemos que hacer es sacar a los humanos del centro de la arquitectura", señaló Rania Ghosn, del estudio estadounidense Design Earth. ¿Radical? Bien, la situación no es ninguna broma.

Sesión plenaria del Congreso Mundial de Arquitectos en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), este lunes. / Jordi Otix

Contra la parálisis

La sesión, correpondiente al eje titulado 'Becomig more-than-human', fue introducida por Maria Giramé, que dio la bienvenida a la cita, Tomeu Ramis y Mariona Benedito, tres de los seis comisarios del congreso. "Los desafíos a los que se enfrenta la arquitectura pueden ser paralizantes, pero hay que actuar -expuso Giramé-. De momento, aquí vamos a imaginar y debatir futuros múltiples". Los retos son de envergadura, en efecto: la emergencia climática y sus múltiples manifestaciones, la pérdida de biodiversidad, la escasez de recursos o una previsión de crecimiento "viral" de la urbanización en los próximos 50 años, en expresión de Sijmons.

Unas 4.000 sillas (casi todas ocupadas) dispuestas alrededor del escenario y un despliegue de pantallas digno de un concierto en el Palau Sant Jordi. Mark Wigley, profesor de Arquitectura y decano emérito de la Columbia University, y Bas Smets, cuyo despacho bruselense está especializado en la creación de microclimas de enfriamiento con el uso de lógicas naturales, tanto en espacios públicos como en edificios, ejercieron de antagonistas en la sesión plenaria, esto es, de conductores críticos. En diez asaltos se dividió el debate, en palabra de Smets aprovechando la similitud de la sala con un cuadrilátero de boxeo, aunque con un fin distinto: "Pensar en común". En la sesión participaron asimismo Eva Franch, Mireia Luzárraga, Alejandro Muiño (ambos de TAKK), Andre Bonnice y Anna Jankovic (ambos de Simulaa).

Sesión plenaria del Congreso Mundial de Arquitectos en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), este lunes. / Jordi Otix

Una reflexión de March a modo de imposible resumen. "La arquitectura funciona demasiado con terminología y legados antiguos. Aún hablamos demasiado de belleza, cuando lo necesario es el reconocimiento de que la arquitectura es hidrología, es ecología, es geología, es política".

Una quincena de conferencias y coloquios giraron en torno al eje ecológico del congreso, con la charla individual de Junya Ishigami sobre una arquitectura capaz de diluir los límites entre lo construido y el entorno, quizá, como acto estrella.

Rehabilitación y reciclaje

Otras tantas conversaciones y ponencias abordaron la rehabilitación del patrimonio construido, el reciclaje, la proximidad y las estrategias arquitectónicas orientadas a reducir la huella de carbono, otro de los seis apartados temáticos del simposio. La sesión plenaria acerca de este capítulo, titulado 'Becoming circular', contó con Adrien Verschuere & Maxence Grangeot (BAUKUNST y Structural Xploration Lab, respectivamente), Roger Tudó (H Arquitectes), Nicolas Dorval-Bory, Mio Tsuneyama & Fuminori Nousaku, Matthias Schuler (Transsolar) y Sana Frini, los dos últimos en el papel de antagonistas, fue presentada por Carmen Torres, Pau Sarquella y Pau Bajet, los otros tres comisarios del congreso. De nuevo, pese a poner fin a una jornada intensa, apenas hubo sillas desocupadas en la sala principal.

Sesión plenaria del Congreso Mundial de Arquitectos en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), este lunes. / Jordi Otix

Frini se interrogó sobre qué significa ser circular, y respondió: "Es ecolocalismo. Ser consciente del contexto en el que trabajas y de los elementos y materiales que tienes a mano. Pasar a una era posextractivista de los recursos". Schuler acudió a la sabiduría oriental para dar su respuesta: "Un amigo chino me dijo que si te invitan a cenar a una casa en China no te puedes ir sin haber utilizado el retrete. O sea, sin devolver los rersiduos para que todo vuelva a empezar". Aclarado.

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Ensamblaje de cascotes

Grangeot expuso que a cada europeo le corresponden 450 kilos de cemento desperdiciado al año. Y que la fabricación de cemento supone entre el 8% y el 9% de las emisiones totales de carbono. La colaboración entre Structural Xploration Lab y Baukunst está enfocada a la reutilización de estructuras de hormigón ("es viable, pero aún genera residuos", admitió Grangeot) y, sobre todo, al ensamblaje de cascotes para la creación de muros y paredes. La tecnología indica cómo hacer el rompecabezas solo con una foto. El problema es que montar los residuos en vertical tiene un coste muy alto en mano de obra. Por eso han ideado un método para juntarlos en horizontal y luego ponerlos en vertical como muro o pared. Mucho más barato.