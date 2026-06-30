"Sin este apoyo, muchas familias estaríamos a la deriva"

Estefanía Villalba, madre venezolana de cuatro hijos, encabeza una familia monoparental en Madrid. Participa en el programa CaixaProinfancia de la Fundación La Caixa, desarrollado a través de Redes Cooperativa, que da apoyo a los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad y a sus familias en el distrito de Carabanchel.

La mujer empezó a acudir a la entidad cuando su hijo mayor, Félix, que ahora tiene 12 años, tenía cuatro meses: “Mi hijo era pequeño y todo era nuevo para mí. Me sentía muy sola y estaba a la deriva. Fue como un empujoncito”, explica.

Con el paso de los años ha visto cómo sus hijos crecían acompañados por educadores y profesionales: “Soy una madre sin recursos y no puedo acceder a muchas cosas. Esto significa mucho para mí y sobre todo para ellos”, explica.

Sentirse acompañados

Una experiencia similar es la de Elisabeth Ayala, madre de cuatro hijos, que llegó al programa por recomendación de otra familia: “Acudí aquí por una familia que me habló de ello porque yo lo necesitaba. Me encontraba con dos pequeños y estaba embarazada de la tercera”, explica.

Además de recibir apoyo para sus hijos, encontró algo que no esperaba: una red de personas con las que compartir experiencias. “He conocido a muchas mamás en mi situación, he hecho amigas y me ha ayudado a ser más independiente”, relata.

Para Bea Hernández, educadora de Redes Cooperativa, el objetivo primordial es ofrecer una atención integral a las familias. «No solo se trata de trabajar aspectos parcelados de los niños y niñas, y de las familias, sino que lo importante es poder trabajar todas las dimensiones y que sea una atención más completa», asegura.

Estas historias muestran que, cuando el apoyo llega a tiempo, una ayuda puede convertirse en una oportunidad que cambie el rumbo de toda una familia.

Con el apoyo educativo, pero también con el emocional, intervenciones sociales como estas contribuyen a romper el círculo de la pobreza, ese que hace que las hijas e hijos de padres y madres con pocos recursos tengan menos oportunidades para llegar a una situación mejor.

Acceso a más oportunidades

Además de colaborar con CaixaProinfancia, Redes Cooperativa también es una de las entidades seleccionadas por la convocatoria Más Infancia, impulsada por la Fundación La Caixa y cofinanciada con el Fondo Social Europeo Plus, que se ha consolidado como una iniciativa clave frente a la pobreza infantil en España. En 2025 ha permitido atender a cerca de 8.500 menores y sostiene 68 proyectos con una dotación de más de 48 millones de euros hasta 2029, reforzando la atención en familias vulnerables.

La familia de Diomarys, una mujer dominicana de 41 años y madre de cuatro hijos, es un ejemplo del impacto de Más Infancia, donde ha encontrado un apoyo para afrontar las dificultades del día a día.

Según recuerda Natalia Alonso, trabajadora social de Redes Cooperativa, la entidad que la acompaña, Diomarys llegó recién separada y en una situación de gran desgaste: “Estaba sobrecargada, bloqueada y con mucha dificultad económica”.

Además, desde hace un año y medio la mujer está desempleada y percibe un subsidio, mientras se forma en gestión de pequeño comercio.

Asimismo, sus hijos reciben distintos apoyos: Nicolás, el mayor, acude a atención psicológica, una ayuda que, según su madre, “le está sirviendo para gestionar sus emociones”. Diego y Rubén participan en actividades de refuerzo educativo: “Están encantados, y las notas les van muy bien. Les ha ayudado mucho”, explica.

También les ofrecen un acompañamiento individualizado para promover procesos de cambio y mejora de su situación: “Estamos apoyando a muchas familias que antes no tenían ningún servicio”, afirma Alonso.

Refuerzo educativo y apoyo psicológico

Otra de las entidades seleccionadas por Más Infancia es la asociación Te Acompañamos, en Telde, (Gran Canaria), donde las hijas de Yurena participan en las actividades de refuerzo educativo y atención psicológica.

"Ha pasado de estresarse y venirse abajo por no llegar a aprobar a creer que puede y lograrlo", explica Yurena sobre la evolución de su hija Ainara, de 18 años.El cambio no ha sido solo académico, según la madre, la joven ha ganado constancia, disciplina y confianza en sí misma. Su hermana pequeña, Alaina, de 10 años, también forma parte del programa: "Ha tenido un cambio brutal, de un año para otro. La maestra me ha dicho que está sacando hasta notables", afirma.

La asociación Te Acompañamos trabaja con familias migrantes recién llegadas, hogares con ingresos insuficientes y personas que viven en zonas con escaso acceso a recursos básicos. Allí, muchas de las dificultades educativas de los menores están ligadas a problemas emocionales, conflictos familiares o a la falta de espacios adecuados para estudiar.

Noticias relacionadas

Promover la integración social de personas en riesgo de pobreza o exclusión es uno de los objetivos principales de la Fundación La Caixa a través de la convocatoria Más Infancia. Detrás de esta iniciativa, hay miles de historias marcadas por las dificultades económicas, la falta de oportunidades o la ausencia de redes de apoyo, pero también por la resiliencia de muchas familias para salir adelante.