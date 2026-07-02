'Las víctimas y su lucha contra el olvido': segundo capítulo del videopodcast que reconstruye la tragedia del metro de Valencia

Durante años, la versión oficial sostuvo que el accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, fue una tragedia "imprevisible" e "inevitable". Sin embargo, la lucha de las víctimas y sus familiares logró reabrir la causa hasta que, en enero de 2020, cuatro exdirectivos de FGV fueron condenados a 22 meses de prisión después de admitir que el accidente ferroviario se podía haber evitado, poniendo fin a catorce largos años de silencio, denuncias y movilización.

Con motivo del vigésimo aniversario de la tragedia, Levante-EMV, diario del mismo grupo editorial que este medio, Prensa Ibérica, estrena 'Bajo tierra: el accidente de metro de València', un videopódcast original de tres episodios en el que los periodistas de Levante-EMV Isabel Olmos, Elena Martínez, Laura Ballester, Marta Rojo, Paula Fernández, Esteban San Canuto y David García reconstruyen las claves de un caso marcado por el dolor de las víctimas, la censura informativa y la manipulación política.

El segundo episodio, ‘Las víctimas y su lucha contra el olvido’, pone el foco en quienes se negaron a aceptar el silencio. A través de los testimonios de familiares y supervivientes, el videopodcast recorre el nacimiento de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), las 105 concentraciones celebradas cada día 3 en la Plaza de la Virgen y una movilización ciudadana que mantuvo viva la exigencia de justicia frente a la falta de responsabilidades políticas y técnicas.

Del dolor a la indignación

Después de analizar en el primer capítulo las causas que provocaron el descarrilamiento del tren 2068 cuando recorría el túnel que conecta las estaciones de Plaza de España y Jesús, y de abordar las primeras horas de desconcierto, con los responsables políticos y técnicos centrados en construir una versión oficial mientras otros luchaban por sobrevivir, el segundo capítulo sale a la superficie para entender qué pasó después del accidente. Porque después del 3 de julio de 2006, no solo hubo víctimas, hubo silencio.

Cuando las cámaras dejaron de apuntar a la curva de la estación de Jesús y la tragedia desapareció de los titulares, comenzó otra batalla: la de las víctimas y sus familiares contra el silencio institucional. A través de sus testimonios, el capítulo reconstruye cómo el dolor dio paso a la indignación ante una investigación cerrada con rapidez, la falta de respuestas y la sensación de haber sido abandonados por las instituciones.

El documental recorre también el nacimiento de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (Avm3J) y los nueve años de concentraciones mensuales para exigir justicia contra los "0 responsables" que mantuvieron viva la memoria del accidente frente al olvido. Desde el duelo colectivo que vivió Torrent, municipio que perdió a 21 vecinos, hasta el punto de inflexión que supuso la emisión del programa Salvados en 2013, el episodio narra cómo la perseverancia de las familias consiguió romper el muro de silencio, reabrir el debate público y abrir el camino hacia una nueva comisión de investigación.

Episodio 2 del videopodcast "Bajo Tierra" / 5

La entrega concluye con una reflexión sobre el perdón. Y es que, más que unas disculpas, los afectados reclaman un reconocimiento explícito de los errores cometidos durante la gestión política y judicial del accidente.

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Dónde verlo

El primer y segundo episodio de este videopodcast original de Levante-EMV se pueden ver también en YouTube. Además se puede escuchar en Spotify y en Apple Podcasts.

Fuente: Levante - EMV