Alta velocidad
Una incidencia en la catenaria interrumpe la circulación de los trenes entre Galicia y Madrid
Renfe establece un plan alternativo por carretera entre A Gudiña y Zamora y permite cambios y anulaciones sin coste para los viajeros afectados
R. S. | Agencias
La circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid permanece interrumpida desde primera hora de este miércoles. La falta de tensión en la catenaria, “provocada por una máquina exploradora”, está detrás de este incidente entre la estación de Porta de Galicia, en A Gudiña, y Puebla de Sanabria, según informa Adif en sus redes sociales.
De este modo, todas las relaciones de alta velocidad entre Madrid y Galicia (Santiago, Lugo y Vigo) pueden verse afectadas por retrasos. Para tratar de solucionar la incidencia lo antes posible, el administrador de la infraestructura ha asegurado que ya ha movilizado al personal necesario.
Mientras, fuentes de Renfe consultadas por Europa Press han confirmado que la avería en la infraestructura ferroviaria afecta a toda la línea Madrid-Castilla y León-Galicia. Asimismo, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre A Gudiña y Zamora. También se han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los viajeros que así lo soliciten.
Cuestionada Renfe en redes sociales sobre si devolverán los billetes de vuelta si se decide no viajar por mor de las incidencias, la empresa pública de transporte apunta que “aún no tenemos las medidas de posventa”. A pesar de la incidencia, Renfe expresa que, a la espera de que se solucione, “ninguno de los trenes se encuentra suprimido”.
Fuente: El Correo Gallego
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