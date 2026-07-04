El incendio de Girona, estabilizado en un 70%, quema 2.300 hectáreas y llega a urbanizaciones

El incendio forestal que comenzó este viernes en La Bisbal de l'Empordà (Girona) está estabilizado en un 70% en su flanco derecho, tras el trabajo de unas 500 personas durante la noche, fuego que ha quemado una casa en una urbanización de Calonge i Sant Antoni y una masía, si bien no se han registrado heridos. Sobre el terreno hay movilizados un total de 440 bomberos y 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Hasta el momento, el fuego ha quemado unas 2.300 hectáreas, prácticamente todas en el macizo del parque natural de Les Gavarres, según ha informado el inspector jefe de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, en la mañana de este sábado desde el lugar del incendio. El parque natural ha quedado cerrado totalmente hasta nueva orden. "Hemos desplegado a los máximos efectivos disponibles. [...] Pedimos a la gente siga las recomendaciones y se quede confinados, por contra intuitivo que parezca, es la forma de estar más seguros", ha afirmado el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

Las primeras investigaciones sitúan el origen del fuego en las chispas derivadas de trabajos mecánicos en el arcén de una carretera, concretamente con una sierra radial. Dicha actividad, según han explicado desde Bombers, es una actividad prohibida, debido al alto riesgo que implica, especialmente en el actual contexto de altas temperaturas. Los Mossos d'Esquadra han detenido a una persona como presunto responsable del origen y la misma ha pasado a disposición judicial.

Los efectivos del cuerpo de emergencias están tratando de extinguir el fuego por vía aérea, debido a las dificultades de acceso en la zona donde las llamas siguen descontroladas. El president de la Generalitat, Salvador Illa, y las conselleres de Territori, Sílvia Paneque, y de Interior, Núria Parlón, se han desplazado hasta el centro de mando desde donde se están coordinando los trabajos. Illa ha informado que desde la Generalitat no descartan el cierre de otros parques y espacios naturales ante potenciales riesgos durante los próximos días, dada la ola de calor prevista a partir de este domingo y hasta el próximi miércoles.

"Es un incendio preocupante, el objetivo es estabilizarlo por el flanco derecho, para evitar crecimiento potencial", ha explicado Illa. El punto crítico de la jornada se espera que sea por la tarde de este sábado, con la entrada del viento de marinada. "Entonces podremos revaluar la situación", han comunicado los Bombers a través de su cuenta de X (antes Twitter).

El president ha explicado que se mantiene el confinamiento parcial en siete municipios de la zona y "que a lo largo del día de hoy se podrían flexibilizar los confinamientos", en función de cómo evolucionen los fuegos. Está previsto que la Generalitat mantenga una reunión con los alcaldes de todos los municipios afectados sobre las nueve de la noche para valorar la jornada.

Las órdenes de confinamiento no han sido respetadas en todos los municipios. Durante la noche, varios vecinos de Calonge han salido de sus casas y se han concentrado en la vía pública, ante lo que el jefe de los bomberos ha reiterado que, si bien es comprensible "su nerviosismo", "lo más seguro" es permanecer en el interior de las viviendas.

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Ha insistido en que, en estas situaciones, el riesgo está en el tránsito de la evacuación, cuando "no hay refugio" si el fuego alcanza a las personas, y ha recordado, en este sentido, las más de doscientas víctimas mortales habidas hace unos años en Portugal cuando huían de un incendio y fueron sorprendidas por las llamas en una carretera. "La vulnerabilidad de estar fuera es muy alta, es una temeridad”, ha insistido.

Fuente: El Periódico