La DGT impone desde hoy un importante cambio en los coches nuevos: así funciona el sistema que bloquea el arranque del vehículo

Cambio normativo en España. La Dirección General de Tráfico (DGT) obliga desde este martes 7 de julio a que todos los coches nuevos matriculados incluyan la preinstalación de un sistema antiarranque por alcohol. Conocido como alcolock, el dispositivo impediría al conductor arrancar el vehículo en el caso de que supere la tasa de alcohol permitida.

La medida responde a la aplicación de la Orden PJC/528/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de mayo, que culminó así un camino legislativo iniciado en julio de 2022, cuando se impuso esta obligación a los vehículos de nueva homologación. El periodo de adaptación, así, termina este martes, cuando ya la norma se aplica a todos los coches nuevos matriculados a partir de hoy, independientemente de cuándo hayan sido homologados.

La orden sigue la estela del código que creó la Comisión Europea a finales de 2019 para toda la Unión Europea con el fin de que todos los Estados miembros la adoptaran, si bien dejaba la puerta abierta a que fuera cada país quien decidiera si la tomaba o no y de qué manera la aplicaba. Suecia fue el primer país donde se implantó y le siguieron Países Bajos, Bélgica, Alemania, Finlandia y, finalmente, Francia.

Funcionamiento y prevención de fraude

La preinstalación es un conector electrónico y un cableado especial integrado en el sistema eléctrico del vehículo de forma completamente oculta, por lo que el conductor no podrá verla a simple vista. En el caso de que la instalación se completara, el funcionamiento sería el siguiente:

El conductor, antes de arrancar, deberá poner en marcha alcolock. Soplará por la boquilla del aparato, similar al que porta la Guardia Civil, que detectará el nivel de alcohol en el espirado. Si la tasa de alcohol en sangre, alcolock bloqueará el motor de arranque; en caso contrario, lo permitirá. En el caso de que el vehículo se detenga durante más de media hora, como es el supuesto de una parada en un área de servicio durante un viaje, por ejemplo, habrá que repetir el proceso.

Un conductor sopla por un alcoholímetro / El Periódico

El propio sistema recogerá, archivará y creará un historial con los resultados de su uso.

La propia DGT ha adelantado que contemplan una serie de medidas para evitar el fraude, que pasarían por implementar un reconocimiento del conductor mediante sus huellas dactilares, su pupila o detección facial o fotografías digitales que se guardarán en la memoria del dispositivo, según informa Tráfico.

¿Será obligatorio?

La medida es clara. Su objetivo es reducir el número de accidentes relacionados con el alcohol, que la propia DGT estima en porcentajes de entre el 30 y el 50% del total de los siniestros mortales en las carreteras de España. Las estimaciones del organismo dirigido por Pere Navarro prevén que los accidentes relacionados con el alcohol desciendan de manera abrupta, concretamente un 65%.

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Pese a sus bondades, lo cierto es que la normativa no exige la instalación completa en los nuevos vehículos, sino únicamente la preinstalación. El montaje, a día de hoy, solo será obligatorio bajo orden judicial y para aquellas personas incluidas en programas de rehabilitación y que tengan problemas de alcohol.