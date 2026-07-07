La jueza de la dana investiga las llamadas entre los alcaldes y Emergencias en las horas clave de la tragedia

Nuevas pesquisas en la investigación judicial de la dana. La instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha ordenado la petición de un informe a la Generalitat Valenciana sobre las llamadas que el departamento de Emergencias hizo a los alcaldes de los municipios próximos a los principales cauces y barrancos afectados por la dana aquel 29 de octubre.

En concreto, en una providencia notificada este martes a las partes, la magistrada ha acordado oficiar a la Subdirección General de Emergencias, de la Conselleria de Emergencias, para que remita un "listado de las llamadas telefónicas realizadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias a las autoridades locales". Se refiere la jueza a aquellos ayuntamientos próximos a "los cauces del Magro, del barranco del Poyo o de cualquier otra zona de la provincia de Valencia", y a aquellos contactos telefónicos vinculados con la emergencia.

La magistrada pide que la Conselleria que dirige Juan Carlos Valderrama, y que entonces dependía de la consellera Salomé Pradas, indique "a qué autoridad local se llamó, hora y duración de la llamada, y que se informe si hubo retorno por parte de alguna autoridad local" en las horas clave de la emergencia. Concretamente, a partir de las 17.30 horas de la tarde. Es el momento en el que se empezó a desbordar el cauce del Poyo en lo que finalmente sería la 'zona cero' de la tragedia.

Estos contactos podrían apuntalar la tesis que sostiene la jueza para desmontar el supuesto desconocimiento de lo que estaba ocurriendo en el barranco del Poyo en el centro de emergencias y en el Cecopi, la reunión de máximos dirigentes que desde las 17 horas de aquella tarde analizaba la situación y decidió el ES Alert tardío y erróneo, en palabras de la magistrada. Cabe recordar que varios alcaldes del PP durante la dana ya han pasado a testificar ante la jueza y han asegurado que aquella tarde contactaron con figuras presentes en el Cecopi como el diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, o el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

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Las "llamadas de los alcaldes" son para la jueza, de hecho, una de las dos cosas que habrían motivado que el departamento de Emergencias elevara el nivel de emergencia 2 a toda la provincia a partir de las siete de la tarde, tal como también declaró en su segunda testifical, a principios de mayo, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez. La magistrada le interrogó si tuvo conocimiento de problemas en el barranco del Poyo y otras zonas, a lo que Suárez aseguró que se supo de los problemas en Picanya, Paiporta, Ribarroja o Chiva, localidades próximas a dicho cauce y dijo también que los técnicos tuvieron conocimiento de "otras zonas afectadas" a partir de "fuentes muy variadas", no solo de las llamadas del 112 sino también por parte de alcaldes.