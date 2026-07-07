Multado con 200 euros y cuatro puntos del carné por no llevar un SRI homologado: la Guardia Civil ya vigila los asientos traseros

Utilizar correctamente un Sistema de Retención Infantil (SRI) es uno de los factores que más influye en la seguridad de los menores cuando viajan en coche. Desde la Alianza Española para la Seguridad Infantil (AESVi) recuerdan que "las evidencias científicas y los estudios más recientes sobre la eficacia de los SRI apuntan a que estos dispositivos reducen cerca del 70% la posibilidad de muerte del niño en caso de accidente, siempre que se utilicen de forma adecuada, y disminuyen las lesiones graves entre un 60 y un 80%".

A pesar de su importancia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre el 30 y el 6% de estos dispositivos se utilizan de manera incorrecta, lo que reduce considerablemente su capacidad para proteger a los ocupantes más vulnerables.

En la última campaña de vigilancia de la Dirección General de Tráfico (DGT), los agentes detectaron 458 menores que viajaban sin utilizar el sistema de retención infantil o haciéndolo de forma incorrecta. Una infracción que no solo implica la pérdida de puntos, sino que aumenta significativamente el riesgo de sufrir lesiones graves en caso de siniestro.

No llevar un Sistema de Retención Infantil (SRI) homologado o usarlo de forma incorrecta puede conllevar una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné. / FREEPIK

Cuatro puntos menos por no llevar correctamente el SRI

Muchos conductores todavía desconocen que no utilizar una sillita infantil homologada o hacerlo de forma incorrecta puede conllevar la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir. Este endurecimiento de las sanciones llegó con la reforma de la Ley de Tráfico que entró en vigor en 2022, aunque sigue siendo una de las normas menos conocidas entre los automovilistas.

Ahora, no usar un Sistema de Retención Infantil cuando es obligatorio supone una infracción grave, castigada con:

200 euros de multa.

Pérdida de cuatro puntos del carné de conducir.

En España, solo el 46% de los menores viajan de forma correcta en su SRI

Además, la sanción también puede imponerse cuando el dispositivo está mal instalado, no es el adecuado para la talla o el peso del menor o no cumple con la normativa de homologación vigente.

La vigilancia se intensifica especialmente durante las operaciones especiales de tráfico, como las vacaciones de verano, cuando la Guardia Civil presta especial atención a los asientos traseros, donde viajan la mayoría de los niños.

La Guardia Civil intensifica la vigilancia del uso de los sistemas de retención infantil, especialmente durante los desplazamientos vacacionales. / FREEPIK

¿Hasta qué edad es obligatorio utilizar una sillita infantil?

La normativa establece que los menores cuya estatura no supere los 1,35 metros deben viajar obligatoriamente con un Sistema de Retención Infantil homologado, adaptado a su peso y altura.

No obstante, la DGT recomienda prolongar su uso hasta que el menor alcance los 1,50 metros, ya que el cinturón de seguridad convencional ofrece una protección mucho más eficaz a partir de esa altura.

Los menores de hasta 1,35 metros deben viajar obligatoriamente con un Sistema de Retención Infantil homologado

Asimismo, el uso incorrecto de otros elementos de seguridad, como llevar el casco sin abrochar en motocicletas o instalar incorrectamente una sillita infantil, también puede ser objeto de sanción.

Un problema mucho más frecuente de lo que parece

Pese a la importancia de estos dispositivos, todavía existen numerosos errores en su utilización y todavía hay gente que esgrime todo tipo de excusas para saltarse esta medida de seguridad vial básica.

Instalar correctamente la sillita infantil es tan importante como utilizar un modelo homologado y adaptado a la talla del menor. / FREE

Según los datos del Proyecto Baseline 2023, en el que participaron 18 países de la Unión Europea, solo el 46 % de los niños que viajan en turismo en España lo hacen correctamente sujetos mediante un Sistema de Retención Infantil. Este dato refleja que todavía existe un importante desconocimiento sobre la importancia de elegir el modelo adecuado e instalarlo correctamente.

Los errores más frecuentes al utilizar una sillita infantil

Los especialistas en seguridad vial advierten de varios fallos que se repiten con frecuencia y que reducen considerablemente la eficacia del sistema:

Comprar sillas sin homologación europea

Uno de los principales riesgos es adquirir sillitas muy baratas a través de internet.

Los expertos recomiendan comprar siempre una silla nueva y homologada bajo la normativa ECE R129, actualmente la única válida en Europa. La homologación puede comprobarse fácilmente mediante la etiqueta naranja situada en la estructura del dispositivo.

Los expertos recomiendan que los niños viajen a contramarcha el mayor tiempo posible dentro de los límites establecidos por el fabricante de la sillita. / FREEPIK

Muchas sillitas comercializadas en plataformas extracomunitarias no cumplen la normativa europea, por lo que su uso es ilegal en España y no ofrecen las garantías de seguridad exigidas.

Elegir el modelo adecuado

No todas las sillitas sirven para todos los vehículos ni para todos los niños.

Por ello, los especialistas aconsejan acudir a un establecimiento especializado, donde puedan recomendar el modelo más adecuado en función del coche, la estatura y el peso del menor, además de enseñar su correcta instalación.

Leer el manual de instrucciones

Aunque pueda parecer un detalle menor, leer detenidamente el manual del fabricante es una de las mejores formas de evitar errores durante la instalación.

También es recomendable conservarlo para futuras consultas, especialmente si la silla se desmonta o cambia de vehículo.

A favor de la marcha, la distancia entre dos asientos debe ser mayor de 80 cm

Comprobar el espacio disponible

En las sillitas instaladas a favor de la marcha, la distancia entre los asientos no debería ser inferior a 80 centímetros.

En cambio, las que viajan a contramarcha nunca deben quedar apoyadas ni bloqueadas por el asiento delantero, ya que ello puede comprometer su funcionamiento en caso de impacto.

Evitar cambiar constantemente la silla de coche

Los expertos recomiendan que cada vehículo disponga de su propio Sistema de Retención Infantil cuando el menor viaja habitualmente en varios coches.

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Mover continuamente la misma sillita de un vehículo a otro aumenta el riesgo de cometer errores durante la instalación. Además, no todos los modelos son compatibles con todos los automóviles, por lo que siempre conviene comprobar las especificaciones del fabricante antes de utilizarla en otro coche.