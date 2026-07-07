Pablo Acebes, técnico del 112, sobre el calor: "Si notas cansancio o dolor de cabeza, debes buscar la sombra y beber agua"

El calor vuelve a apretar en Aragón y los servicios de emergencia insisten en la importancia de tomar medidas básicas para evitar golpes de calor, deshidrataciones y problemas de salud durante los días de temperaturas extremas con los termómetros disparados. Pablo Acebes, técnico de Protección Civil del 112 Aragón, recuerda que la prevención empieza por gestos sencillos que deben repetirse a lo largo de toda la jornada, especialmente en las horas centrales del día.

Uno de los consejos más importantes es mantener una hidratación constante. “Es imprescindible beber frecuentemente incluso aunque no tengamos sed”, explica Acebes, que también recuerda que la protección frente al calor no afecta solo a las personas. “También es necesario hidratar a nuestras mascotas”, insiste el técnico de Protección Civil, especialmente durante los paseos o en viviendas donde los animales puedan estar expuestos a altas temperaturas.

Cómo mantener la casa más fresca

En casa, la recomendación pasa por aprovechar las horas más suaves del día para renovar el aire. Acebes aconseja ventilar la vivienda a primera y a última hora, cuando las temperaturas son más bajas, y mantener durante el resto del día las persianas y toldos bajados para conservar el fresco en el interior.

La alimentación también juega un papel importante. En jornadas de calor intenso conviene apostar por comidas ligeras, como frutas, verduras y ensaladas, que ayudan a sobrellevar mejor las altas temperaturas y evitan digestiones pesadas. La clave es no cargar el cuerpo en los momentos en los que el calor ya supone un esfuerzo añadido.

El aire acondicionado es el gran aliado contra la ola de calor / Pablo Ibáñez

Evitar la calle en las horas de más calor

Otro de los mensajes centrales de Protección Civil es reducir la exposición al sol. “Hay que evitar salir a la calle en las horas de más calor”, recuerda Acebes. Si no queda más remedio que hacerlo, lo recomendable es utilizar gorra o sombrero, aplicarse protector solar y llevar ropa holgada y transpirable.

Estas medidas son especialmente importantes en personas que trabajan al aire libre, hacen deporte o tienen que desplazarse durante las horas centrales del día. En episodios de calor extremo, cualquier exposición prolongada puede aumentar el riesgo de sufrir mareos, calambres o agotamiento.

Una mujer se protege del sol con un paraguas durante la ola de calor / EFE / ANA ESCOBAR

Pendientes de las personas más vulnerables

El calor no afecta a todo el mundo por igual. Por eso, Protección Civil pide prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mayores, enfermos crónicos, niños pequeños o personas que viven solas. Acebes recomienda mantener el contacto con familiares, vecinos o personas mayores del entorno para comprobar que se encuentran bien.

“Hay que estar pendiente de la gente más vulnerable”, insiste el técnico del 112 Aragón. Una llamada, una visita breve o una conversación con un vecino puede ser suficiente para detectar a tiempo una situación de riesgo, especialmente durante episodios de calor prolongado o noches tropicales en las que el descanso se complica.

Bilbao alcanzó los 43 grados durante la última ola de calor / EFE

Cuándo hay que llamar al 112

Protección Civil también recuerda que conviene actuar rápido ante los primeros síntomas. Si una persona nota calambres, cansancio o dolor de cabeza, debe buscar una zona de sombra o un lugar ventilado y beber agua para intentar recuperarse.

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La situación cambia si aparecen síntomas más graves. En caso de vómitos, dificultad para respirar o un empeoramiento evidente del estado de salud, la recomendación es clara: llamar al 112 para recibir ayuda. La rapidez en estos casos puede ser decisiva para evitar complicaciones durante un episodio de calor intenso.