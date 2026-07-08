El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: el permiso laboral que puedes pedir por calor extremo sin gastar días de vacaciones

Con España inmersa en la segunda ola de calor del verano, de la que encara ya su recta final, y sudando la gota gorda incluso de madrugada, el Ministerio de Trabajo utilizó su cuenta en la red social X para recordar algunos de los derechos laborales que tienen los trabajadores ante estas temperaturas extremas. "Cuando se emite un aviso naranja o rojo [por parte de la Agencia Estatal de Meteorología] por condiciones meteorológicas adversas puedes reducir o modificar tu jornada", escribieron en su post.

En realidad, la afirmación podía inducir a error, ya que se da a entender que es un derecho universal para todas las personas y aplicable de manera automática, pero no es así. Esa aseveración tiene como base el Real Decreto Ley de 4/2023, que venía a modificar uno existente desde 1997 que versaba sobre seguridad laboral para introducir en la protección a los trabajadores al aire libre, que son los que padecen con mayor virulencia las temperaturas extremas.

En su publicación, además, el ministerio recordaba que existen 4 días de permisos retribuidos para quienes no puedan acudir a su puesto de trabajo a causa de los fenómenos meteorológicos adversos.

Un permiso que nació con la dana de 2024

El origen de este permiso retribuido de hasta 4 días mencionado por Trabajo en redes sociales tiene su origen en la dana en 2024, que dejó 238 fallecidos oficiales y puso en una difícil situación a miles de trabajadores ante la tesitura de tener que acudir a su puesto de trabajo con evidentes dificultades.

Las inundaciones, como estas de la DANA de Valencia, constituyen los desastres naturales más dañinos en España / Efe

Fue en ese contexto en el que el legislador añadió al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores un epígrafe extra, el 37.3.g, que amplía los supuestos previstos para que los trabajadores puedan ausentarse del trabajo "previo aviso y justificación" con "derecho a remuneración". Es decir, estos días nunca deben ser detraídos de los de las vacaciones, que figuran en el artículo 38 y deben tener una duración mínima de 30 días naturales.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores

Este artículo es claro a la hora de describir los supuestos que deben darse para acogerse a este permiso. Deberá exitir una "imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso".

El permiso podría prolongarse "hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron"

Una vez transcurridos estos cuatro días contemplados, el permiso podría prolongarse "hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron", recoge la norma, que contempla también la posibilidad de que la empresa suspenda el contrato de trabajo de manera temporal (un erte) o aplique "una reducción de jornada derivada de fuerza mayor".

Incendio forestal en Loporzano hace unos días / EPA

En el caso de una situación de altas temperaturas la medida estaría justificada, por ejemplo, ante un corte de carretera causado por un incendio forestal.

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Y concluye afirmando que si el empleado no puede acudir presencialmente al centro de trabajo, la empresa puede establecer el trabajo en remoto si el puesto de trabajo lo permite.