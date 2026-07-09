Pedraz aplaza al 15 de julio la citación de Narbona al comunicar que ha fallecido su madre

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aplazado al miércoles 15 de julio la declaración como testigo en el caso Leire de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, prevista para este viernes, tras haber comunicado esta el reciente fallecimiento de su madre.

Según han indicado a EFE fuentes jurídicas, el magistrado ha adoptado esta decisión poco después de ser informado de la situación y ha acordado posponer unos día la citación.

Pedraz ha citado como testigo a Narbona a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al aparecer mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez el 24 de abril de 2024, poco después de que se abriera la causa a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por un presunto tráfico de influencias.

En esa conversación la que la exmilitante socialista le hablaba de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

La presidenta del PSOE le respondió en ese intercambio de mensajes que eso "se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día", aunque según precisó ayer no recibió información "de ningún tipo" procedente de Leire Díez.

Tras conocer la citación, Narbona expresó su "máxima colaboración" con la Justicia y ha negado haber recibido información de ningún tipo por parte de Leire Díez sobre su actividad y a la que reconoció haber conocido "hace mucho tiempo" en Santander cuando la exmilitante socialista se dedicaba a la comunicación del partido en Cantabria.

Al mismo tiempo, el PSOE ha mostrado su "pleno respaldo" a Narbona, y subrayaron que ha sido "contundente en sus explicaciones".

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Pedraz también ha aplazado al 29 de julio la segunda declaración que tenía prevista para este viernes en el caso Leire, la de José Norberto Uzal, ex alto cargo de la Xunta de Galicia condenado por un fraude de IVA en hidrocarburos.

Fuente: El Periódico