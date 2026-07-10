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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos

Juanma Moreno ha informado de que "ahora mismo hay al menos otras 19 personas que no están localizadas"

Tragedia en Los Gallardos: la lucha contra el fuego

Tragedia en Los Gallardos: la lucha contra el fuego

Sara Fernández

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O. González / P. Constantino

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

Fuente: El Periódico

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