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Tragedia en Andalucía

Incendio de Almería: el 'factor burbuja' de la comunidad británica residente en la zona se convirtió en una trampa mortal

En la zona arrasada por el fuego reside una importante colonia originaria de Reino Unido, diseminada en casas de campo y pedanías, que apenas se relaciona con la población local y que tardó más de lo debido en enterarse del peligro de las llamas

Incendio forestal en Los Gallardos (Almería), última hora en directo

Vivienda afectada por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería).

Vivienda afectada por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). / EP

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Juan Fernández

El perfil demográfico de los municipios afectados por el incendio de Almería, el más grave por número de víctimas mortales de los últimos 20 años en España –al mediodía de este viernes, se llevaban contabilizados 12 fallecidos y se seguía buscando a otras 23 personas– podría haber influido en el fatal desenlace del siniestro. En Los Gallardos y Bédar, los pueblos donde se desataron las llamas en la tarde del jueves, reside una importante comunidad británica desperdigada por las pedanías y cortijadas que conforman sus términos municipales. El 'modus vivendi' de los miembros de esta colonia podría estar relacionado con el alto número de víctimas que está ocasionando el incendio, ya que, en su mayoría, en su día a día mantienen poco contacto con la población almeriense y apenas se informan por los medios locales, lo que podría haberles dificultado el acceso a las señales de alarma que lanzaron los servicios de emergencia en las primeras horas del fuego. De hecho, 10 de los 12 fallecidos contabilizados al mediodía de este viernes provenían de Reino Unido.

Atraída por el buen clima que se disfruta en la zona, en los años 90 y primera década del 2000 se instaló en muchos municipios de Almería una numerosa comunidad británica que en los últimos años no ha parado de crecer, sobre todo en las comarcas del Valle del Almanzora y El Levante. De hecho, en Bédar, situado en esta última comarca, viven hoy más británicos que españoles –510 frente a 420–, y en el contiguo Los Gallardos, 760 de los 3.078 habitantes que forman su padrón son originarios de Reino Unido.

El perfil de la colonia británica residente en estos pueblos no responde al cliché del jubilado europeo que llega a la costa mediterránea en busca únicamente de sol y buena temperatura, sino que en su mayoría está compuesta por familias enteras que en estos años han puesto en marcha negocios de todo tipo, la mayoría orientados en exclusiva a la propia comunidad procedente de Gran Bretaña.

Un mundo aparte

En pueblos como Arboleas, Partaloa, Turre o Zurgena, aparte de los mencionados Bédar y Los Gallardos, es fácil encontrar inmobiliarias, bares, supermercados y comercios de todo tipo regentados por británicos y visiblemente dirigidos hacia los propios miembros de esta comunidad. También tienen sus propios medios de comunicación, con periódicos y webs de noticias donde la información proveniente de Reino Unido tiene más presencia que la generada en el lugar. En la práctica, la comunidad británica funciona como ‘un mundo aparte’ en estas localidades.

La poca interacción que esta colonia mantiene con el resto de la población almeriense podría estar en el origen del elevado número de víctimas mortales que ha ocasionado el incendio desatado este pasado jueves, ya que muchos de los fallecidos podrían haberse enterado demasiado tarde de los avisos de emergencia.

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A este ‘factor burbuja’ se suma la marcada dispersión territorial que tiene la comunidad británica en estos municipios. La mayoría de estas familias residen en las casas de campo, cortijadas y pedanías de escasa población que hay repartidas por el término municipal de Bédar y Los Gallardos. La localización de sus viviendas y la tardanza en ser conscientes del peligro del incendio, unido a la rapidez de las llamas motivada por el fuerte viento que había en la zona el jueves por la tarde, imposibilitó a muchos de ellos la huida de las llamas.

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Fuente: El Periódico

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