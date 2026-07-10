¿Por qué la Junta de Andalucía no mandó un EsAlert en el incendio de Los Gallardos en Almería?: "Habría provocado daños irreparables"

Los vecinos de Bédar no recibieron en sus teléfonos el mensaje de emergencia de EsAlert. El incendio de Los Gallardos, en Almería, suma más de 3.000 hectáreas arrasadas por las llamas, 12 personas fallecidas, ocho heridos -cuatro de ellos grave- y 23 vecinos sin localizar. El fuerte viento provocó que pasara de un incendio urbano a un incendio forestal de más de 15 kilómetros en un plazo de dos horas.

Según ha explicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una atención a medios en el puesto de mando avanzado, "no se mandó Es Alert porque había casas que había que confinar, otras que desalojar y además por caminos distintos". "Los técnicos dijeron que había que mandar hasta tres mensajes distintos, que era muy baja la cobertura y que iba a generar más confusión que a ayudar", ha insistido.

Ante esta situación, fue el propio alcalde del municipio almeriense, Ángel Francisco Collado, y los miembros de la corporación municipal, fueron casa por casa en sus coches para avisar a los vecinos de qué debían hacer ante la cercanía de las llamas. De hecho, ocho de los fallecidos han perdido la vida después de no atender las indicaciones de las autoridades y retrasaron su salida de sus domicilios.

Evitar "confusión"

"Al final tomaron la decisión en el último momento y, además, por un camino equivocado que les llevó a una trampa, que acabó con su vida", ha lamentado el vicepresidente primero y responsable de Presidencia, Sanidad y Emergencia, Antonio Sanz. De hecho, en estos momentos, la Guardia Civil y la Policía Local registran las viviendas más afectadas para comprobar que no haya más víctimas en su interior.

Según ha explicado Sanz, el sistema EsAlert "tiene unas capacidades que tienen que ver con las antenas, que son las que transmiten el nivel de extensión". "Pueden ser tan amplias que hubiéramos desalojado toda la comarca", ha asegurado el responsable de emergencias en la comunidad, que ha insistido en que, "sirve para grandes zonas de influencia, ciudades o zonas que estén perfectamente limitadas, en esta pequeña población, el mensaje podría haber provocado una confusión".

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Ante la posibilidad de crear un problema mayor y gracias a la disponibilidad de la corporación municipal, que confirmó que podía alertar con tiempo a todos los vecinos del municipio, la Consejería decidió no mandarlo. "En esta ocasión, el ES-Alert podría haber provocado daños irreparables porque hubiera confundido a la población dándole instrucciones absolutamente erróneas y equivocadas", ha subrayado el consejero.

Fuente: El Correo de Andalucía