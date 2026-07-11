Tragedia Almería
Obtienen el perfil genético de los 12 muertos en el incendio de Los Gallardos (Almería)
Los forenses ya disponen del ADN de las doce víctimas, pero la identificación sigue pendiente de las muestras que deben aportar familiares llegados del extranjero
EFE
El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido ya el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería), si bien no ha sido posible la identificación de ninguna víctima debido a que sus familiares están viajando a España desde otros países para proceder al cotejo de las muestras biológicas.
Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), constituido específicamente para hacer frente a esta emergencia y activado en la mañana del viernes, los especialistas han trabajado de forma ininterrumpida durante toda la noche y la jornada de hoy desde la recepción de los restos en el Instituto de Medicina Legal.
La complejidad del proceso radica en esta recogida de muestras de los allegados que proceden del extranjero, aunque los forenses y agentes de Policía Científica confían en que el proceso de identificación pueda finalizar en las próximas horas. Asimismo, el CID ha recalcado que en estos momentos resulta imposible precisar tanto la identidad como la nacionalidad de las personas que han perdido la vida en el siniestro.
Paralelamente, las fuerzas de seguridad han recibido a lo largo de este sábado una nueva denuncia por desaparición vinculada a la emergencia, por lo que la cifra oficial de personas desaparecidas se eleva actualmente a ocho.
Estos avances forenses coinciden con una mejoría significativa de la situación sobre el terreno, ya que el fuego no ha incrementado sus 6.600 hectáreas de perímetro durante la jornada. El intenso trabajo de ataque directo ha permitido estabilizar una gran parte del trazado, consolidando una perspectiva favorable.
Gracias a esta contención, las autoridades ya han autorizado el regreso seguro a sus hogares de más de 600 personas que habían sido evacuadas de los núcleos de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y del camping de Los Gallardos. Además, ha quedado levantado el confinamiento que afectaba al término municipal de Lubrín.
El resto de las aproximadamente 1.400 personas que fueron desalojadas en las primeras horas permanecen reubicadas en segundas residencias o en establecimientos hoteleros, cuyo coste sufragará de forma íntegra el Gobierno central. Por su parte, la Guardia Civil ha constatado en sus inspecciones que la inmensa mayoría de las 250 viviendas revisadas en la zona afectada se encuentran intactas.
Fuente: El Periódico
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