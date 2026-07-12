La DGT cambia las normas: obliga a todos los conductores a hacer esta maniobra en los atascos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha tomado una decisión drástica que afecta a cómo circular por las autopistas y autovías de nuestro país cuando se producen retenciones. Los cambios, eso sí, no serán inminentes y entrarán en vigor a partir del 1 de octubre, quedando así fuera de esta nueva normativa las sucesivas operaciones salida que se van a vivir con el inicio de cada quincena en verano.

El cambio goza del paraguas normativo del Reglamento General de Circulación, modificado recientemente, el pasado 24 de junio, a través del Real Decreto 518/2026 que busca poner el foco "en las personas y en los entornos urbanos". Entre las novedades normativas, están las que afectan a las motos, la utilización de los arcenes, la prioridad de los pasos ciclistas o el nuevo "carril de emergencia".

Cambios en los atascos

Uno de los cambios de mayor calado afectará a cómo circular por autopistas y autovías en determinadas circunstancias. "Cuando, con motivo de una retención los vehículos circulen a paso de peatón o se detengan, deberán orillarse de manera que dejen un espacio libre para permitir el paso ante la aproximación de vehículos prioritarios", especifica el punto 1 del nuevo artículo 32 del nuevo Código de Circulación.

Este denominado "carril de emergencia" está contemplado para autopistas y autovías. En el caso de que estas vías tengan dos carriles por sentido, se deberá formar en el centro de la vía, es decir, cogiendo parte de ambos a izquierda y derecha.

Atasco a la salida de Plaza / Jaime Galindo / EPA

En el caso de tener tres o más por sentido, el carril de emergencia se formará, según prevé la norma, entre el carril situado más a la izquierda y el carril contiguo -el central-. "Los vehículos que circulen en el carril situado más a la izquierda deberán moverse lo más a la izquierda posible y los vehículos que circulen en los demás carriles deberán moverse lo más a la derecha posible", detalla la norma.

Se trata simplemente de arbitrar un comportamiento para facilitar el paso de los vehículos de emergencias, agilizar el acceso y la evacuación de víctimas, y restablecer la circulación lo antes posible

Francisco de las Alas-Pumariño, jefe de la Unidad de Normativa de la DGT explica que se trata simplemente de arbitrar un comportamiento para facilitar el paso de los vehículos de emergencias, agilizar el acceso y la evacuación de víctimas, y restablecer la circulación lo antes posible.

En el caso de que se den dificultades de circulación a causa de la nieve o por las condiciones de la calzada, la modificación del Código de Circulación detalla que estará prohibido adelantar y "será obligatorio circular por el carril situado más a la derecha, pudiendo utilizar su contiguo en tramos con tres o más carriles por sentido, dejando expeditos para la circulación de vehículos de emergencia y quitanieves el resto de carriles a la izquierda".

Notificaciones de emergencias

También está prevista la implantación de otra novedad a finales de 2026. La DGT alertará sobre las emergencias a los conductores para que así puedan preparar con antelación el paso de los vehículos prioritarios, antes de que lleguen las señales acústicas y luminosas de los propios vehículos.

Esto será posible gracias a que las ambulancias, coches de bomberos, de policía, etc, circulan geolocalizados. La plataforma DGT 3.0 recibirá la información y hará llegar la alerta a los vehículos que circulen cerca de un punto conflictivo de la vía. “El desarrollo de esta tecnología estará terminado a finales de este año. Además, será necesaria la cooperación de todas las administraciones con servicios de emergencias para que vuelquen esa información en la plataforma”, aclara Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT.

Pere Navarro, Director General de la DGT / Alba Vigaray

Ante una situación de emergencia hay que mantener la calma, si no sabe hacia donde moverse, no hacer movimientos bruscos que puedan sorprender. Reducir la frenada gradualmente y no de manera brusca, manteniendo siempre la distancia de seguridad. A la hora de abrir el carril central muévase hacia el lado de la vía donde se encuentre, y nunca se cruce por delante. Es importante también que siga las instrucciones de los agentes o del personal de emergencia.