El calor extremo y la calima se abren paso en un miércoles infernal con avisos rojos por altas temperaturas

La irrupción de una masa de aire cálido procedente del Sáhara provocará en las próximas horas un marcado aumento de las temperaturas en buena parte del territorio peninsular y, además, un episodio de calima que empeorará la calidad del aire en toda España. Los pronósticos advierten que este miércoles en muchos puntos del país podría vivirse una jornada de calor infernal con máximas por encima de los 42 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel rojo en en la Ribera del Ebro de Zaragoza y en el litoral norte y sur de Valencia ante un día donde las temperaturas se prevén como extremas. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, ha puesto en aviso a todas las comarcas y ha encendido avisos de nivel rojo en el Vallès Oriental, Vallès Occidental y Baix Llobregat ante la posibilidad de que en estos puntos se superen los 40 grados. Los expertos piden a la población extremar precauciones mientras dure este episodio dado el riesgo que suponen las altas temperaturas para la salud de las personas y, además, para fenómenos como el aumento del riesgo de incendios.

Los modelos apuntan a que, al menos por ahora, este miércoles podría ser el día más cálido de esta semana. Sobre todo en el este peninsular y en la costa Mediterránea, donde estos días se está registrando una anomalía térmica tan marcada que en algunos puntos, como Catalunya, ya ha sido clasificada como oficialmente en la categoría de ola de calor. Los expertos afirman que a lo largo de esta jornada las temperaturas irán subiendo hasta dejar valores por encima de los 35 grados en amplios puntos del territorio y hasta superar el umbral de los 40 en decenas de municipios. De cara a la noche, además, todo apunta a que en muchos puntos se registrará una noche extremadamente cálida incluso para la época. En total, para este miércoles en el conjunto de España son una decena las comunidades autónomas en aviso por altas temperaturas y al menos tres las que, de cara a la tarde, también tendrán que encender avisos por tormentas con posibilidad de vientos muy fuertes y hasta granizo.

Noticias relacionadas

En Catalunya, este miércoles Meteocat ha activado avisos por altas temperaturas en todas las comarcas, sin excepción, ante una jornada que se prevé extremadamente cálida. Los modelos apuntan a que, en general, este día no será tan cálido como el de la semana pasada, cuando se batieron una decena de récords absolutos de temperatura incluyendo los casi 41 grados de Barcelona, pero que aún así será extremadamente cálido y que podría dejar algún que otra máxima histórica. Los modelos apuntan a que todo el territorio vivirá temperaturas por encima de la media. Los puntos más afectados, donde se han activado los avisos de nivel rojo, son el Vallès y el Baix Llobregat, donde a lo largo de esta jornada podrían superarse los 40 grados. También se han activado avisos por calor nocturno de cara a la próxima madrugada cuando, según afirman los expertos, toda Catalunya podría vivir una noche cálida.