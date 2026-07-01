El motivo por el que debes dejar un vaso de agua junto al fregadero de tu casa si te vas de vacaciones

El verano comenzó hace unas semanas. Es tiempo de disfrutar de unas merecidas vacaciones tras unos meses de duro trabajo. La llegada de la época estival se traduce en un sinfín de desplazamientos por las carreteras españolas con el objetivo de abandonar nuestro lugar residencial y desconectar en buena compañía de unos días libres y sin agobios. Dentro de este contexto, se abre un importante abanico de opciones donde poder disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Muchos españoles optan por acudir unas semanas a la playa más cercana o acudir al pueblo con motivo de las fiestas y poder disfrutar de su segunda residencia. Aunque la opción nacional suele ser la más elegida, visitar alguna capital europea o viajar hasta un lugar paradisiaco también son algunas de las opciones más demandadas.

Aunque el objetivo es desconectar, algunos españoles tienen un ojo puesto en su residencia habitual y en que no pase nada mientras se encuentran fuera. En este contexto, la higiene suele ser uno de los temas que más preocupa. Si la ausencia es larga, pueden aparecer malos olores especialmente en lugares como la cocina o el baño. Existe un truco sencillo y eficaz para acabar con los malos olores: basta con poner un vaso de agua lleno junto al fregadero justo antes de irse de vacaciones.

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¿Por qué se pone un vaso de agua en el fregadero?

Colocar un vaso lleno de agua en nuestro fregadero nos puede servir de gran ayuda. Este truco sirve para ralentizar la evaporación y evitar que los malos olores pasen a otras zonas de nuestro domicilio. Aparte de este paso, también hay que colocar una servilleta sobre la boca del fregadero. Estos recipientes tienen la función de frenar la salida de los malos olores al resto de la cocina y permiten que al volver de vacaciones todo esté como antes y no haya problemas.