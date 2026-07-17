Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 17 de julio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 17 de julio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 12, 21, 23, 34 y 40, y las estrellas 9 y 10.
El código del Millón ha sido el DRN31120.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- El motivo por el que debes dejar un vaso de agua junto al fregadero de tu casa si te vas de vacaciones
- Entra en vigor: bares y restaurantes cobrarán una cantidad extra por las botellas a partir del 12 de agosto
- Por qué elegir Oférica para conectarnos a las mejores promociones
- Muere Mary Jo 'MJ' Shannon, madre de Kris Jenner y abuela del clan Kardashian
- Resultados de la Primitiva del jueves 16 de julio de 2026
- "Sin este apoyo, muchas familias estaríamos a la deriva"
- Sorteo Bonoloto del martes 14 de julio de 2026