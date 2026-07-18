La multa de 200 euros por no comprender la nueva señal de tráfico de la DGT: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Las vacaciones multiplican los desplazamientos por carretera y llevan a muchos aragoneses a circular por accesos metropolitanos que no forman parte de sus trayectos habituales. Es ahí donde puede aparecer una señal poco conocida: un rombo blanco sobre fondo azul que identifica un carril reservado para vehículos de alta ocupación, los llamados carriles VAO.

La imagen se ha hecho viral en redes sociales, en ocasiones acompañada de mensajes que pueden llevar a error. No existe una multa por viajar solo de forma general. Un conductor puede desplazarse sin acompañantes desde Zaragoza, Huesca o Teruel a cualquier punto de España. La sanción aparece únicamente cuando entra en un carril VAO sin cumplir las condiciones exigidas.

La norma general establece que estos carriles están reservados a vehículos con al menos dos ocupantes, incluido el conductor, aunque cada tramo puede fijar requisitos propios y excepciones. Utilizar uno sin autorización se considera una infracción grave y puede suponer una multa de 200 euros.

En Aragón no existen actualmente carriles VAO incluidos en la relación estatal, por lo que muchos conductores de la comunidad no están familiarizados con esta señal. Sin embargo, sí pueden encontrársela al llegar a Madrid o Valencia, dos destinos habituales durante las vacaciones.

En la A-2

Uno de los casos más relevantes para los viajeros aragoneses es la A-2 en el entorno de Madrid. El corredor incorpora carriles reservados en determinados tramos de acceso a la capital. Su funcionamiento depende de la señalización fija y de los paneles variables, que indican cuándo están activos y qué vehículos pueden utilizarlos.

También conviene prestar atención en la V-21, una de las principales entradas a Valencia desde el norte. Es un acceso habitual para quienes viajan desde Teruel o Zaragoza hacia la costa. El conductor debe comprobar siempre las condiciones antes de entrar.

La Guardia Civil advierte de que este comportamiento en carretera puede conllevar penas de cárcel y no solo multas / El periódico

La señalización variable es la que manda. Un mismo carril puede estar abierto a todos los vehículos en un momento y quedar reservado después. También puede autorizar temporalmente a turismos con determinados distintivos ambientales. Por eso no basta con recordar cómo funcionaba en un viaje anterior ni con seguir de forma automática las indicaciones del navegador.

Desde 2026, llevar distintivo ambiental no garantiza por sí solo que se pueda circular por un carril VAO con un único ocupante. Para hacerlo, el panel debe autorizar expresamente el acceso.

Otra de las confusiones más frecuentes afecta a los coches eléctricos y a los vehículos con etiqueta ECO. Desde 2026, llevar distintivo ambiental no garantiza por sí solo que se pueda circular por un carril VAO con un único ocupante. Para hacerlo, el panel debe autorizar expresamente el acceso.

Sí pueden existir excepciones para motocicletas, autobuses, taxis, vehículos prioritarios en servicio de urgencia o automóviles vinculados a personas con movilidad reducida. En cambio, los turismos con remolque quedan fuera, aunque viajen varias personas.

El error más habitual

El error más habitual se produce cuando el conductor ve el carril izquierdo despejado y se incorpora para evitar una retención. Si está reservado y el coche no reúne los requisitos, puede ser denunciado. Que no haya atasco o que no se moleste a otros usuarios no elimina la infracción.

Si se entra por equivocación, lo recomendable es abandonar el carril en el primer punto permitido, sin cruzar líneas continuas ni realizar maniobras bruscas. Intentar salir de inmediato puede generar un riesgo mayor.

Archivo - Coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Para un conductor aragonés, la regla más sencilla es comprobar tres cosas antes de entrar: si el carril está activo, cuántas personas deben viajar en el vehículo y si existe alguna excepción aplicable. También conviene recordar que la señal prevalece sobre cualquier instrucción del navegador.

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La señal azul con un rombo blanco no prohíbe conducir solo. Advierte de que uno de los carriles tiene un uso restringido. En plena operación salida, cuando aumentan los viajes hacia Madrid, Valencia y la costa mediterránea, unos segundos de atención pueden evitar una multa de 200 euros y una maniobra peligrosa.