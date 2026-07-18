La reunión secreta de Franco en la finca Las Magnolias de las Islas Canarias

María Eugenia Maena O'Shanahan Roca hace con pulso firme un croquis del interior de la vivienda de la finca de Las Magnolias, que compró su bisabuela materna Clotilde Nebot Messeguer (1862-1951) a los Miller. El motivo del dibujo es llegar a la sala de billar. En esa estancia, sostiene, hubo una reunión con Franco la tarde del 17 de julio de 1936, víspera de la sublevación golpista que condujo a la Guerra Civil. El encuentro conspiratorio siempre ha estado presente en la familia, transmitido entre generaciones. Ahora, una descendiente decide sacar a la luz el escenario de un complot que tuvo en las Islas a sus principales valedores, tanto desde el estamento civil como desde el militar.

¿Por que eligió el general aquella hacienda agrícola localizada en Tafira Alta? La catedrática de Filología Inglesa desvela el vínculo: "Mi tío abuelo Tomás Lozano Nebot está casado con Pino Morales Manrique de Lara. Ella tiene una hermana, Rosario, cuyo esposo es primo de Franco. Este parentesco es el eslabón del que se vale el entorno cercano al general para pedir el espacio para el encuentro secreto. Hay que aclarar que Tomás sólo acepta un favor que le solicitan", subraya.

La precisión sobre su papel en la trama es importante. El relevante comerciante de Triana era miembro destacado del Partido Republicano Federal, ocupando los puestos de concejal de Las Palmas de Gran Canaria y consejero del Cabildo. Y lo más sustancial es que se afilió a la logia Andamana nº 1 en 1936. Fue un masón condenado a doce años y un día de reclusión menor e inhabilitación absoluta perpetua. Se exilió en México. No parece, en efecto, el mejor premio para un compañero de Franco en la conspiración. "Tomás, camino del exilio, embarcó en el puerto francés de El Havre rumbo a Nueva York, allí coincide con Negrín, que despide a su mujer y a sus hijos. Al enterarse de que es canario le pide que les cuide durante la travesía", destaca María Eugenia O'Shanahan Roca.

La relación familiar entre Tomás Lozano Nebot y los Franco lleva al futuro caudillo a solicitar la hacienda para un encuentro con la trama civil y militar

¿Pero quién estuvo en la reunión? El historiador Ramiro Rivas García trata el asunto en su libro … Y Franco salió de Tenerife. El general ha estado el día 17 en el sepelio de su compañero Amado Balmes Alonso, que muere de un tiro en el estómago al intentar desencasquillar una pistola que probaba, según la versión oficial. "Luego de almorzar en familia dio un largo paseo en coche por los alrededores de la ciudad. Franco acudió (…) a la finca de Las Magnolias. En ella mantuvo reuniones con los conspiradores locales, la cabeza de la trama civil en Gran Canaria. Entre otros destacaban el empresario y cosechero de tomates Antonio Bonny, su hermano Juliano y los más significados representantes de las derechas grancanarias -tanto antirrepublicanos como republicanos conservadores- que se pusieron a disposición incondicional de la autoridad militar desde primeras horas del golpe", destaca Rivas en su obra.

En Melilla comenzaba el movimiento de tropas y el Dragón rapide esperaba al futuro generalísimo en Gando. De hecho, entre los asistentes al conciliábulo de Las Magnolias se encontraban los encargados de afrontar los gastos de intendencia de la tripulación del avión De Havilland, dispuesto para cruzar el Atlántico.

En casa de Rafael O'Shanahan y Paquitina Roca Lozano, padres de María Eugenia, se corrió un tupido velo sobre todo lo que había ocurrido a partir del 36. Se informaban sobre el frente a través de Radio Andorra y Radio Lisboa. Todo ello con cautela. Un chivatazo podía acabar con cualquier rutina. La vigilancia era el pan de cada día y más con el psiquiatra Rafael O'Shanahan, al que precisamente la había tocado asistir en primera instancia a un agonizante general Amado Balmes Alonso en la Casa de Socorro de la calle Albareda.

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Una intervención que no le salvó de un proceso de depuración franquista, que lo inhabilitó para cargos políticos públicos, acusado de masón. "No lo era", asegura su hija. Quisieron quitarle también la dirección del Psiquiátrico, pero las monjas de la caridad que trabajaban en centro se enfrentaron al Cabildo Insular contra la medida. En sus ensayos, publicados a título póstumo por el Cabildo (1991), escribe refiriéndose con sorna a él mismo en una entrada fechada en 1936: "Reputado ya como médico de izquierdas (aunque tildado de pseudointelectual por las clases conservadoras y ciertas jerarquías del estamento militar)".