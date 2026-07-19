Ya está vigente: multas de hasta 3.000 euros por el ruido de la lavadora si molesta a tus vecinos

En los últimos años, se ha vuelto cada vez más común lavar la ropa de noche. Se suele hacer para aprovechar las tarifas de luz más baratas y conseguir ahorrar. Lo que mucha gente no sabe es que, como se suele decir, lo barato puede salir caro.

Hay que tener en cuenta que, dependiendo del ruido que hagan los electrodomésticos y del municipio en el que te encuentres, podrías recibir una multa por haber excedido la cantidad máxima de decibelios dentro de un apartamento en cierto horario.

En España, no existe una normativa concreta y universal para este tipo de casos. El Gobierno aporta un precedente sobre el que los ayuntamientos pueden redactar sus propias normas. Este se basa en la Ley del Ruido 27/2003 y en la Ley de Propiedad Horizontal. Por lo general, se suele diferenciar entre un periodo nocturno y uno diurno, aunque los horarios específicos pueden variar dependiendo de la localidad concreta.

Una factura de la luz, frente a una lavadora en funcionamiento / LUIS TEJIDO / EFE

El límite de ruido: la situación en Aragón

A nivel general, la mayoría de las ordenanzas fijan un máximo de 35 decibelios en el interior de los apartamentos durante el día. Aunque este nivel debe descender por la noche para facilitar el descanso de los vecinos, situándose entre 25 y 30 decibelios. Para poner esta información en perspectiva, una lavadora algo antigua puede fácilmente alcanzar los 40 decibelios en el proceso de lavado. Aunque de día este ruido puede disimularse con el bullicio propio de la calle, de noche es más difícil de disimular.

El panorama es particularmente estricto en Aragón y las administraciones no dudan en aplicar la normativa para garantizar el descanso. En Zaragoza, la Ordenanza para la Protección contra Ruidos y Vibraciones establece que el periodo nocturno debe durar entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante este tramo no se debe superar los 27-30 decibelios, dependiendo de la zonificación acústica.

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Las normativas municipales de Huesca y Teruel mantienen unas características similares, con niveles de restricción parecidos. En estos casos, es responsabilidad de la policía local hacerse cargo de estas situaciones. Antes de llegar a este punto, es conveniente elevar la queja primero a la comunidad de vecinos, ya que la Ley de Propiedad Horizontal les otorga la potestad de intervenir en estas situaciones.