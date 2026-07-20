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Bernat (40 años) vive en plena naturaleza tras salir de prisión: "Pude encontrar paz y tranquilidad"

Tras tres años y medio en prisión, Bernat encuentra paz y tranquilidad en la naturaleza mientras reconstruye su cabaña con materiales reciclados, mostrando su resiliencia

Bernat en la montaña cuidando de sus animales

Bernat en la montaña cuidando de sus animales / Monxileros

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Luis Alloza

Es importante saber que existen las segundas oportunidades, un claro ejemplo de esto es Bernat. Tras una juventud marcada por el abuso de sustancias, malas decisiones y el contrabando; se encuentra viviendo pacíficamente en la montaña, entre bosques y está reconstruyendo su nuevo hogar: una cabaña a base de palets reciclados.

En las redes sociales de Monxileros el montañero, de 40 años de edad, cuenta que es posible retomar y reorientar tu vida después de un error grave. Su historia sirve como un claro ejemplo del valor de las segundas oportunidades y de la capacidad de resilencia que tiene el ser humano.

En la entrevista anteriormente mencionada, Bernat reveló que proviene de una familia de herbolarios y recolectores; y que fue en el instituto cuando se "desvió", llevándolo por un camino muy complicado. "Empecé con los porros y, con 16 años, le siguieron algunas drogas sintéticas y cocaína", declara en esta entrevista.

Un cambio de 180 grados

Sufrió recaídas, tocó fondo y vivió momentos muy duros, que le acabaron llevando a prisión. Fue precisamente este paso por la cárcel, que duró 3 años y medio, lo que le hizo replantearse todo, actuando como punto de inflexión y permitiéndole cambiar su vida desde ese momento. Sobre su paso por prisión, declaró lo siguiente: "La cárcel fue una de las mejores experiencias de mi vida. Ya iba contento, con ganas de hacer un reset. Tenía tiempo para mí, encontré paz y tranquilidad." Lejos de las influencias negativas presentes en su vida en el exterior, Bernat pudo comenzar su proceso de desintoxicación y crecimiento personal.

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Actualmente vive en plena naturaleza, documentando su proceso en su perfil de TikTok, donde cuenta con más de 30.000 seguidores. Se encuentra restaurando una cabaña construida con pallets de madera. Esto, según comenta él mismo, le sirve para sanar de forma interna también.

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