El chocolate favorito e "imprescindible" de la presentadora Tania Llasera: "Nunca más quiero vivir sin él"

Hay un tipo de chocolate que lleva siendo viral en redes sociales durante varios años. Se trata del conocido como "chocolate Dubai". Una de las personas que, en su momento, se unió a la creciente tendencia es Tania Llasera, que probó el conocido chocolate en una de sus publicaciones en sus cuentas de Instagram y TikTok, donde dio su opnión sobre este.

La conocida presentadora de programas como La Voz, donde estuvo hasta 2017, o D Corazón ha optado por catar el popular producto. Por lo que se ve en el vídeo, el chocolate parece ser de su agrado. Calificó la sensación de romperlo como "porno" y su textura de "espectacular" por como cruje el chocolate. Sobre el sabor, cabe destacar su sorpresa, ya que, en sus propias palabras, no se esperaba "que me gustara tanto el de pistacho". Lo califica también de "espectacular", por lo que se puede deducir que el chocolate ha seguido siendo de sus favoritos desde que lo cató.

Cabe preguntarse, para los que aún tengan dudas: ¿De dónde surge este chocolate? El dulce proviene, como su propio nombre indica, de Dubai. En concreto de la confitería FIX Dessert Chocolatier, y fue exclusivo de esta pastelería desde su apertura en 2021, fue esto lo que lo hizo tan popular en su inicio y lo que lo convirtió en un fenómeno en redes sociales.

Qué es y dónde se consigue

El "chocolate Dubai" combina un relleno de pasta de pistacho con hojaldre kunafa tostado. Esto hace que tenga una textura crujiente sin perder suavidad. Además, el sabor del pistacho refuerza y potencia el del cacao, convirtiéndolo en el dulce ideal para los amantes de ambos ingredientes.

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A pesar de su inicial exclusividad, su creciente popularidad ha conseguido que distintas pastelerías o grandes supermercados hayan intentado replicar su receta. El que más se asemeja al original en la capital aragonesa, según las personas que han catado ambos, es el disponible en la pastelería siria El Damasquino, situada en la calle de San Vicente Mártir 26. Otras opciones más disponibles se pueden encontrar en supermercados como Carrefour o Mercadona, donde ya son productos habituales y dispònibles en su gama de productos habitual.