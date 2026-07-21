La DGT lo confirma: la multa de 100 euros a los conductores por no llevar este documento imprescindible

Tanto la Dirección General de Tráfico como los diferentes agentes de la ley tienen que revisar que los conductores cuenten con todos los requisitos y elementos necesarios para poder conducir por las carreteras españolas. No contar con la documentación o con el resto de exigencias pueden suponer diferentes sanciones económicas.

Es obligatorio que todo conductor lleve y presente ante los agentes el carnet de conducir. En la actualidad, sirve que sea en físico como en digital. Ahora, gracias a la app MiDGT es posible llevarlo en el teléfono móvil siempre y poder ahorrarse más de un susto por despistarse y dejarse el permiso en casa.

Tener la licencia de forma digital es gratuito y para poder obtenerlo se puede hacer mediante sistema cl@ve, con certificado electrónico, con DNI electrónico o mediante los datos personales. Esta versión del carné tiene la misma validez que la física, por lo que no debería suponer ningún problema a los conductores.

La sanción por no llevar el carné

La Ley de Tráfico es clara: si se conduce sin llevar el permiso de conducir la sanción es de 100 euros y se considera infracción grave. Esta sanción es igual para alguien que lo tenga en su versión digital, pero que por diferentes motivos no pueda mostrárselo al agente que lo solicita.

En caso de que al parar a un conductor, no se pueda comprobar la validez de su carné de conducir por falta de cobertura, quedarse sin batería o mal funcionamiento de la aplicación se considerará infracción leve y acarrea una multa de 10 euros.

Lo más habitual es que este tipo de sanción (dejarse la licencia) suele darse en desplazamientos cortos donde los viajeros se olvidan de coger el carné.

Conducir con el permiso de conducir caducado

Por otra parte, si se lleva el carné, pero este está caducado puede ir más allá de una sanción económica. En concreto, se puede llegar a considerar delito, lo que supondría un castigo con multa, con pena de prisión de tres a seis meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Sin embargo, esto ocurriría solo si un policía considera la conducción como negligente.

200 euros por llevar el carné caducado

Habitualmente si se lleva el permiso caducado, aunque no da lugar a pérdida de puntos supone una multa de 200 euros. Hay que tener en cuenta que si ocurre algún imprevisto en la carretera con la licencia en esa situación, es más que probable que la aseguradora no cubra los gastos de reparación.

Es importante saber que no hay un margen para llevar la licencia de conducir caducada. Una vez llega la fecha no se puede conducir con ella, debe ser renovada o si no supondrá las sanciones mencionadas.