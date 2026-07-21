Mario Picazo, meteorólogo y presentador: "Los mosquitos están desapareciendo"

Cualquier conductor veterano probablemente haya notado que, durante viajes largos, el cristal y el frontal de coche acaban con una cantidad de insectos considerablemente menor. Esto se denomina, de forma popular, como el "fenómeno del parabrisas". Lo que al principio era una situación normal, incluso agradable para algunos conductores, puede acabar convirtiéndose en el mayor entomicidio de lo que llevamos de siglo.

La preocupación científica principal surge de distintos estudios de universidades europeas. El más relevante recientemente proviene de Alemania donde, tras tres décadas de seguimiento, se ha descubierto una caída cercana al 75% en la cantidad de biomasa de insectos voladores en zonas protegidas. No es un caso aislado, ya que universidades en Dinamarca han corroborado estas conclusiones.

A esta disminución en la cantidad de insectos voladores se le pueden atribuir 3 posibles causas. La primera sería el uso generalizado de insecticidas y hierbicidas en la agricultura intensiva, ya que erradican las plantas de las que dependen para sobrevivir y diezman la población. Otra sería la pérdida de hábitats mediante la expansión urbanística y la construcción de diversas infraestructuras. El tercer motivo sería la crísis climática, ya que las alteraciones en los ciclos de temperatura, sumadas a olas de calor y sequías extremas provocan desajustes críticos entre los ciclos de vida de los insectos.

La disminución de la población de insectos tiene diversas causas / Getty Images

Motivos de preocupación

Esto declaró el meteorólogo y presentador Mario Picazo recientemente en una publicación de LinkedIn. En esta menciona también los motivos por los que podría resultar preocupante. El principal es que son una parte fundamental del funcionmamiento de los ecosistemas, ya que una gran parte de los cultivos dependen de la polinización mediante insectos.

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El presentador también se mencionó sobre una posible cuarta ola de calor, mencionó que "vamos a ir sumando grados este fin de semana para llegar a la cuarta ola de calor, que será especialmente intensa la semana que viene". Atribuye, en parte, las causas de esta ola de calor a la calima, que llegará en estas próximas semanas y empeorará la calidad del aire.