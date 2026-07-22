Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio EjulveBotorritaParque de atraccionesReal ZaragozaOposiciones AragónCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

Incendios en España

Las llamas obligan a evacuar dos pueblos de León y a solicitar la ayuda de la UME

La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en el incendio forestal declarado este miércoles en Villaverde de los Cestos

Más de una veintena de medios aéreos y terrestres trabaja en un incendio accidental en Castropodame (León)

Más de una veintena de medios aéreos y terrestres trabaja en un incendio accidental en Castropodame (León) / JCYL / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ponferrada

La gravedad de un incendio ha obligado a evacuar de forma preventiva dos pueblos del municipio leonés de Castropodame, Turienzo Castañero y San Pedro Castañero, y a solicitar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en el incendio forestal declarado este miércoles en Villaverde de los Cestos, ante la amenaza seria para núcleos de población.

La decisión se adoptó después de que uno de los frentes del incendio avanzara hacia Turienzo Castañero, una localidad de unos 170 habitantes, mientras otra lengua de fuego se aproximaba a San Pedro Castañero, con alrededor de un centenar de vecinos.

Los desalojados han sido trasladados a la casa del pueblo de Matachana, donde Cruz Roja ha habilitado un albergue provisional para 200 personas. Bembibre también ha puesto instalaciones municipales a disposición de los evacuados.

En el incendio trabajan 51 efectivos, entre ellos tres cuadrillas de extinción, tres autobombas, dos bulldozer, cuatro agentes medioambientales, dos técnicos, además de otros medios del operativo. La Junta ha solicitado también la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar las labores de extinción.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, explicó que la evolución del incendio resulta ahora más favorable y señaló que los técnicos han constatado una disminución de la intensidad del fuego.

"Se ha rebajado la fuerza de las llamas, lo que permitirá trabajar en la cabeza del fuego y poder asegurar Turienzo, lo que podría hacer que en las próximas horas podamos acometer la extinción de este incendio", afirmó.

Hasta la zona también se desplazaron la alcaldesa de Castropodame, Pepi Álvarez, varios concejales del municipio y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, para seguir la evolución del operativo.

La regidora mostró, sin embargo, su malestar por el desarrollo de la emergencia y criticó la falta de medios durante las primeras horas del incendio.

"Es inaudito tener que evacuar dos pueblos y, sobre todo, estoy muy enfadada porque los medios no han sido los necesarios. No se tenía que haber llegado a este extremo, que llegue la noche y tengamos las llamas a las puertas de casa", lamentó.

Noticias relacionadas

Álvarez reclamó además un mayor despliegue de recursos para combatir el incendio. "No queremos que vengan a hacer valoraciones, queremos que vengan efectivos. Al no venir medios aéreos los pueblos están a punto de quemarse", protestó.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  2. Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
  3. Mario Picazo, meteorólogo y presentador: 'Los mosquitos están desapareciendo
  4. La DGT lo confirma: la multa de 100 euros a los conductores por no llevar este documento imprescindible
  5. Ya está vigente: multas de hasta 3.000 euros por el ruido de la lavadora si molesta a tus vecinos
  6. La DGT avisa: multas de hasta 500 euros por hacer estos gestos cotidianos
  7. Resultados de la Primitiva del sábado 18 de julio de 2026
  8. Bernat (40 años) vive en plena naturaleza tras salir de prisión: 'Pude encontrar paz y tranquilidad

Las llamas obligan a evacuar dos pueblos de León y a solicitar la ayuda de la UME

Las llamas obligan a evacuar dos pueblos de León y a solicitar la ayuda de la UME

El fuego avanza en El Cerro del Andévalo (Huelva): 1.200 hectáreas afectadas y 380 vecinos desalojados

El incendio de Almorox (Toledo) salta a Madrid y obliga a movilizar a la UME: evacuadas varias urbanizaciones y confinado Villa del Prado

El incendio de Almorox (Toledo) salta a Madrid y obliga a movilizar a la UME: evacuadas varias urbanizaciones y confinado Villa del Prado

Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de julio de 2026

En libertad provisional el monitor de un campamento acusado de agresión sexual a 2 menores en Tarragona

En libertad provisional el monitor de un campamento acusado de agresión sexual a 2 menores en Tarragona

La ola de calor deja máximas de 44,3ºC en Granada y vuelve a activar avisos de color rojo en Catalunya, Murcia, Alicante y Valencia

La ola de calor deja máximas de 44,3ºC en Granada y vuelve a activar avisos de color rojo en Catalunya, Murcia, Alicante y Valencia

Luc Loren, influencer, sobre su adolescencia en Zaragoza: "Me hubiera encantado poder ver mis vídeos para entender que ser un bicho raro no estaba mal"

Luc Loren, influencer, sobre su adolescencia en Zaragoza: "Me hubiera encantado poder ver mis vídeos para entender que ser un bicho raro no estaba mal"

¿Nueva crisis en Muface?: 14.000 funcionarios abandonan el concierto sanitario para pasarse a la sanidad pública

¿Nueva crisis en Muface?: 14.000 funcionarios abandonan el concierto sanitario para pasarse a la sanidad pública
Tracking Pixel Contents