Luc Loren, influencer, sobre su adolescencia en Zaragoza: "Me hubiera encantado poder ver mis vídeos para entender que ser un bicho raro no estaba mal"

Luc Loren es uno de los influencers más duraderos de la industria española. Lleva más de 10 años subiendo vídeos a redes como YouTube y, lo que muchos de sus seguidores a lo mejor no conocen, es que el influencer nació en Aragón, en concreto en Zaragoza.

Tras su reciente presencia en el pódcast "A la Fresca", que se grabó en su ciudad natal con uno de sus mejores amigos desde la infancia, habló mucho de Zaragoza. En este pódcast, el influencer y DJ habla sobre sus inicios en el mundo de la música, sus mayores influencias y parte de su infancia.

Como desvela en esta entrevista, su padre era músico y creó junto a su madre una productora audiovisual. "De pequeño, grababa películas con mis amigos, era una cosa que muy pocas personas con nuestra edad tenían el privilegio de hacer y que ayuda mucho a potenciar la creatividad. Éramos solo críos investigando y explorando", rememora junto al entrevistador e íntimo amigo suyo.

A pesar de estas facilidades, su camino a la profesionalización del contenido no fue lineal. A pesar de las facilidades que tenía, siempre existía el miedo a la hora de intentar tener una carrera más relacionada con la artes. Por eso, comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Zaragoza. Tras 3 meses, decició mudarse a Barcelona para estudiar Comunicación Audiovisual. Fue en en esta ciudad donde conoció a Dulceida.

Barcelona, despertar y explosión creativa

Llegó a Barcelona con 21 años y, tras conocer a la influencer catalana, esta lo incorporó a su equipo, como el propio influencer menciona: "Me incluyó en su equipo creativo y me empezaron a llegar seguidores de rebote". Fue esta situación lo que le permitió comenzar proyectos personales, como "The Tripletz"

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Luc Loren junto a Dulceida / Redes Sociales

A pesar de su carrera como influencer, Luc también habla de las dificultades que se encuentran: "Lo peor es el precio que se paga, es tener que estar todo el día pendiente del móvil y estar expuesto 24/7. Me ha hecho mucho daño". Es por esto por lo que el joven zaragozano ha decidido "desdoblar" su carrera: seguirá siendo Luc Loren en redes sociales, pero ha creado el alias Loren para su carrera y actuaciones como DJ. Actualmente sigue manteniendo su podcast "Mamá, no veas esto" en distintas plataformas, además de estar activo en redes como TikTok e Instagram.