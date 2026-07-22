La ola de calor deja máximas de 44,3ºC en Granada y vuelve a activar avisos de color rojo en Catalunya, Murcia, Alicante y Valencia

La tercera ola de calor del verano sigue avanzando y, según constatan los registros, este miércoles ya ha dejado máximas de hasta 44,3ºC en Granada y de más de 42ºC en Sevilla. En total, durante esta jornada han sido 14 las comunidades autónomas en aviso por altas temperaturas ante la llegada de este nuevo episodio que, además, ha traído consigo una gran masa de aire cálido cargada de polvo en suspensión que ha dejado calima en amplias zonas de la Península.

Los modelos apuntan a que la situación se mantendrá en valores extremos hasta como mínimo el jueves, cuando todavía quedarán una docena de autonomías en aviso por altas temperaturas y, además, se activarán avisos de color rojo en varios puntos de Catalunya, Comunitat Valenciana y Región de Murcia. Los expertos afirman que en las próximas horas el calor irá escalando hasta rozar los 45ºC en algunas localidades.

Los registros de este miércoles indican que, a lo largo de esta jornada, las altas temperaturas han golpeado con especial fuerza gran parte del territorio peninsular y Baleares. Los valores más elevados de la jornada se han observado en Andalucía y Castilla-La Mancha, donde al menos una decena de estaciones han registrado cifras por encima de los 42ºC. La provincia de Granada concentra las tres máximas más altas del día, con cifras como los 43ºC de Loja, los 43,7ºC del aeropuerto o los 44,7ºC de la Cartuja.

Casi 39ºC en el Pirineo

Entre los valores más altos de la jornada también destacan los 42 grados de Sevilla, Albacete y Montoro. En Catalunya, según los registros de Meteocat, las localidades más cálidas han sido Sant Romà d'Abella, en el Pallars Jussà, donde se ha llegado a los 38,7ºC; Cardona y Solsona, en el Solsonès, donde se ha llegado a los 38,5ºC; así como Lleida, donde se han vuelto a superar los 38,2ºC.

Los modelos indican que, aunque este miércoles ha sido el día con más provincias afectadas por el calor, el jueves podría ser la jornada de calor más extremo de este episodio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel rojo por altas temperaturas en el litoral sur de Valencia, la costa de Alicante, la zona de Vega del Seguray el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas ante el riesgo de que este jueves todas estas zonas alcancen temperaturas extremas. También se han activado avisos de nivel amarillo y naranja en una docena de comunidades autónomas. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, ha activado avisos por calor en todo el interior del territorio y ha elevado la alerta a roja en el Segrià y Ribera d'Ebre ante el riesgo de temperaturas extremadamente altas para la época y que, en algunos casos, podrían rozar récord.

Los avisos por calor coinciden, en muchos casos, con las zonas con mayor riesgo de incendios en España. A escala estatal se estima que gran parte del territorio peninsular se sitúa en riesgo entre muy alto y extremo de fuegos forestales. En Catalunya, según cálculos de la Conselleria d'Interior, casi todo el territorio está en peligro de incendio y al menos cuatro espacios naturales como el Parc Natural de Montserrat han tenido que cerrar su acceso al público por este motivo. Según afirman los especialistas, las altas temperaturas de estos días unidas a la escasez de lluvias ha dejado el terreno árido y susceptible de que, en caso de que brote un fuego, las llamas se extiendan con mayor rapidez y voracidad. Es por eso que, ante este escenario, las autoridades reclaman extremar precauciones durante las actividades al aire libre y en espacios naturales.

Noticias relacionadas

En lo que llevamos de verano, España ha registrado un total de tres olas de calor extremo. Los pronósticos apuntan a que esta última, iniciada el pasado lunes, se extenderá hasta como mínimo el viernes y, con un poco de suerte, terminará a lo largo del fin de semana con la llegada de una masa de aire frío que provocará una bajada de los termómetros que nos devolverá a valores normales para la época y, en algunos puntos, incluso frescos. Los expertos advierten de que, por ahora, todo apunta a que esta tregua será breve pues a partir del domingo se espera un nuevo ascenso de las temperaturas y es probable que la próxima semana volvamos a registrar otro episodio de calor muy intenso en gran parte de la Península Ibérica.