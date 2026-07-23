Los divorcios caen un 2,7 % en 2025 tras el repunte del año anterior.

Los divorcios descendieron un 2,7 % en 2025 y llegaron a 80.785, frente a 82.991 del año anterior, mientras que los casos de custodia compartida continuaron su tendencia creciente, superando por tercer año consecutivo a la materna.

Son datos de la 'Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios. Año 2025' que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), que rompe el repunte de las disoluciones matrimoniales que en 2024 aumentaron un 8,2 por ciento hasta alcanzar 86.595.

En total, durante el año 2025 se produjeron 83.683 disoluciones matrimoniales, que incluyen casos de nulidad, divorcio y separación, un 3,4 por ciento menos que el año anterior. La tasa de disoluciones es de 1,7 por cada 1.000 habitantes.

Los divorcios, que suponen el 96,5 % de las rupturas, fueron 80.785; las separaciones se redujeron un 20 % y alcanzaron las 2.872 (son el 3,4 %) y sumaron 27, las nulidades (menos del 0,1 %).

La custodia compartida fue otorgada en el 50,8 % de los casos de divorcio de parejas con hijos, 1,1 puntos más que en el año anterior; en el 45,3 %, se concedió a la madre; en el 3,4 %, al padre, y en el 0,5 % a otras instituciones o familiares.

Más divorcios tras cumplir los 40 años

El mayor número de divorcios entre cónyuges de diferente sexo tuvo lugar en la franja de edad entre 40 y 49 años. La edad media de las mujeres es de 46,6 años, en los hombres 49,1.

Las uniones disueltas por divorcio tuvieron una duración media de 16,2 años, similar a la del año anterior. En siete de cada diez casos la demanda de divorcio fue presentada por ambos cónyuges.

El 31,2 % de los divorcios se produjeron después de 20 años de matrimonio o más. El 21,5 % entre cinco y nueve años después, el 16,7% entre 10 y 14 años, el 15,3 % entre 15 y 19 años, el 11,9 % entre dos y cuatro años y el 3,4 % en menos de dos años.

Por tipo de resolución, 49.292 casos se resolvieron por sentencia, 20.720 por decreto y 13.671 por escritura pública.

Respecto a las rupturas entre personas del mismo sexo, hubo 2.221 divorcios (el 2,7 % del total): 995 fueron de hombres y 1.226 de mujeres. Además, se registraron 80 separaciones.

Solo dos de cada diez divorcios son contenciosos

El 80,5 % de los divorcios en el año 2025 fueron no contenciosos y el 19,5 % contenciosos.

El 59,3% lo fueron por sentencia (frente al 61,1 % del año anterior), el 24,8 % por decreto (25,1 % en 2024) y el 15,9 % por escritura pública –ante notario– (el 13,8 % del año anterior).

Ocho de cada diez divorcios entre cónyuges de distinto sexo son de nacionalidad española.

Cuando contrajeron el matrimonio, la mayoría eran solteros. En el caso de los varones, el 9,3 % eran divorciados y el 0,3 % viudos. En las mujeres, el 10,1 % eran divorciadas y el 0,3 % viudas.

Casi la mitad -el 47,1 %- de los matrimonios divorciados no tenían hijos (menores o mayores dependientes económicamente).

El 41,6 % tenían solo hijos menores de edad, el 3,9 % hijos mayores de edad dependientes económicamente y el 7,4 % hijos menores de edad y mayores dependientes económicamente. El 23 % tenía un solo hijo (menor o mayor dependiente económicamente).

En la mitad de los divorcios se otorgó custodia de hijos

En el 49,7 % de los divorcios entre cónyuges de diferente sexo había hijos menores sobre los que otorgar la custodia.

Se asignó una pensión alimenticia en el 53,7 % de los casos de divorcio, que correspondió pagar al padre en el 52,1 %, a la madre en el 3,8 %, y a ambos cónyuges en el 44,1 .

En el 6,4 % de los divorcios de cónyuges de diferente sexo se fijó una pensión compensatoria. En el 91,4 % de ellas el pago de esta fue asignado al esposo.

Baja la tasa por cada 1.000 habitantes una décima

La tasa de separaciones y divorcios por cada 1.000 habitantes en España fue de 1,7 en el año 2025, frente al 1,8 de 2024.

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La ciudad autónoma de Ceuta (2,5) registró la mayor tasa por cada 1.000 habitantes. Por el contrario, Castilla y León (1,4) presentó la menor.

Fuente: El Periódico