Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en TeruelSede TelefónicaMuerto en ZaragozaReal ZaragozaCentros de datosVivienda Zaragoza
instagramlinkedin

Familia Real

El Rey inicia sus vacaciones en Mallorca

Felipe VI se reunirá este viernes con las principales autoridades de Baleares en el Palacio Real de La Almudaina

Felipe VI recibe a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, en la audiencia de 2025 en la Almudaina.

Felipe VI recibe a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, en la audiencia de 2025 en la Almudaina. / Manu Mielniezuk

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Palma

El rey Felipe VI comienza sus tradicionales vacaciones de verano en Mallorca y lo hace con un acto oficial habitual en su agenda estival, las audiencias a las principales autoridades de Baleares en el Palacio Real de La Almudaina, que el 29 de julio reabrirá sus puertas a la ciudadanía totalmente reformada y ampliada.

El monarca recibirá en primer lugar al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y a continuación pasarán por los salones de Palacio la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y por último el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Mientras tanto, la reina emérita, doña Sofía, disfrutará en Marivent de la compañía de su hija mayor, la infanta Elena, que aterrizó este miércoles en el aeropuerto de Son Sant Joan para pasar sus vacaciones junto a su madre y sus hijos, Victoria Federica y Froilán, quien hace una semana asistió a la inauguración de la discoteca Fitz, en el paseo Marítimo de Palma.

La matriarca se encuentra en Mallorca desde principios de semana en un verano que estará marcado por dos importantes ausencias tras el fallecimiento de su hermana, la princesa Irene de Grecia, y su amiga Tatiana Radziwill, que fallecieron este año.

Noticias relacionadas

Sin embargo, este año estará acompañada por sus dos hijas, Cristina y Elena, y casi todos sus nietos, ya que a los Marichalar se sumarán los Urgangarin durante este fin de semana con sus respectivas novias e incluso algunos de sus sobrinos griegos, según avanza la revista Hola.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  2. Mario Picazo, meteorólogo y presentador: 'Los mosquitos están desapareciendo
  3. La DGT lo confirma: la multa de 100 euros a los conductores por no llevar este documento imprescindible
  4. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: esta es la única forma de librarse de pagar una derrama por el ascensor
  5. La DGT avisa: multas de hasta 500 euros por hacer estos gestos cotidianos
  6. Resultados de la Primitiva del sábado 18 de julio de 2026
  7. Por qué elegir Oférica para conectarnos a las mejores promociones
  8. Luc Loren, influencer, sobre su adolescencia en Zaragoza: 'Me hubiera encantado poder ver mis vídeos para entender que ser un bicho raro no estaba mal

El Rey inicia sus vacaciones en Mallorca

El Rey inicia sus vacaciones en Mallorca

La Junta activó el plan para evacuar a la población en Almería tres horas después de los primeros desalojos cuando 50 vecinos ya habían abandonado sus casas

La Junta activó el plan para evacuar a la población en Almería tres horas después de los primeros desalojos cuando 50 vecinos ya habían abandonado sus casas

Claves sobre la "terapia de confrontación": nada que ver con las técnicas de la terapeuta de los Andic

Claves sobre la "terapia de confrontación": nada que ver con las técnicas de la terapeuta de los Andic

Continúan los incendios, confinamientos y desalojos en el último día de la ola de calor

Continúan los incendios, confinamientos y desalojos en el último día de la ola de calor

El Gobierno declara la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila y asume el control de la lucha contra los incendios

Así es la "lucha sin cuartel" de la UME por evitar que el fuego de San Martín de Valdeiglesias arrase las casas de los vecinos

Resultados de la Primitiva del jueves 23 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 23 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 23 de julio de 2026

Tracking Pixel Contents