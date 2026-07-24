Última hora de los incendios en España, en directo | Desalojadas 11.500 personas por los graves incendios que afectan a Madrid y Ávila

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.

El Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).

Noticias relacionadas

Como consecuencia de esta declaración, Marlaska ha asumido la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.

Fuente: El Periódico

Al menos 24 carreteras secundarias que están cortadas en España por los incendios La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que son, a esta hora del día, 24 las carreteras secundarias que están cortadas e "intransitables" en España a causa de los incendios, seis de ellas en la Comunidad de Madrid y quince en la provincia de Guadalajara. En concreto, según ha explicado la DGT en su boletín, las vías secundarias que están cortadas al tráfico en la Comunidad de Madrid son la M-206, en el entorno de Loeches; la M-501 y la M-541, en Pelayos de la Presa; la M-507 y M-540, en Villa del Prado; y la N-403, a su paso por el término municipal de San Martín de Valdeiglesias. En la provincia de Guadalajara, las quince carreteras cortadas están ubicadas en la Sierra Norte de la provincia; y también se ha limitado el acceso a vehículos en la TE-54, en La Cañada de Verich (Teruel); y en la A-475, a su paso por Villanueva de las Cruces (Huelva).

La Comunidad refuerza su red sanitaria por los incendios en la región con 600 camas disponibles La Comunidad de Madrid ha activado la coordinación con todos los hospitales y centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para garantizar la capacidad de respuesta ante la emergencia provocada por los tres incendios simultáneos registrados en la región. Así, se disponen de al menos de 600 camas hospitalarias plenamente disponible ante posibles necesidades de evacuación o derivación. Asimismo, el Hospital Enfermera Isabel Zendal se mantiene como centro de referencia para la gestión de contingencias y ampliación de la capacidad asistencial, según ha informado el Gobierno regional. En este momento, hay 119 pacientes ingresados, todos ellos estables, en el Hospital de La Poveda en Villa del Prado. Se encuentran atendido por 91 profesionales, incluyendo un psicólogo para prestar apoyo emocional.

El BOE publica la declaración de emergencia nacional en C. de Madrid y Ávila con Marlaska y la UME al frente El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración de emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).

Feijóo pide a las administraciones una respuesta "a la altura" ante los incendios: "Hay un gran riesgo para los vecinos" El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado un mensaje de ánimo a los afectados por los diferentes incendios forestales y ha advertido de que la compleja situación "requiere de una respuesta de las administraciones a la altura".

El fuego calcina ya 108.000 hectáreas, cuatro veces más que en la misma época del año pasado, según Aagesen Los incendios han quemado ya 108.000 hectáreas en España, cuatro veces más de la superficie calcinada en la misma época de 2025, según datos aportados por la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Cortadas cinco carreteras autonómicas

Preocupa el viento Las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción este viernes.

Sánchez preside hoy el comité de coordinación del plan estatal de emergencias tras la complicación de los incendios El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes, sobre las 9.30 horas, la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), que se celebrará en el Complejo de la Moncloa, tras la complicación de los incendios que están afectando a distintos puntos del país, especialmente en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

Los incendios de la Comunidad de Madrid obligan a evacuar a más de 10.000 personas y a varias residencias Más de 10.000 personas han sido evacuadas de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno por los tres incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid.