El humo de los incendios tiñe de amarillo el cielo de Madrid y expone a 3,5 millones de habitantes a niveles peligrosos de contaminación del aire

Los intensos incendios que en estos momentos están asolando la sierra oeste de Madrid ya dejan sentir su eco en la capital. Desde primera hora de la mañana de este sábado, varios puntos de la ciudad han amanecido cubiertos de ceniza, con una intensa presencia de humo en el ambiente y con un cielo teñido de tonos amarillentos debido, justamente, a la distorsión de la luz causada por la presencia de cenizas. Según ha informado la ministra de Sanidad, Mónica García, el humo de los incendios ha provocado un empeoramiento de la calidad del aire de Madrid y ha expuesto a más de 3,5 millones de personas a valores de partículas en suspensión (PM2,5) "muy por encima" del umbral seguro que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante esta situación, García pide a la población "evitar la actividad física o permanecer al aire libre" mientras dure este episodio así como usar mascarillas FFP2/95 y gafas para minimizar el impacto del humo.

Las estaciones de control de calidad del aire situadas en distintos puntos de la ciudad indican que en estos momentos en Madrid capital se respira un aire entre "malo" y "muy malo". En todos los barrios de la metrópolis, sin excepción, se reportan niveles de partículas en suspensión por encima de los umbrales saludables tanto en el caso de las PM2,5 como de las PM10, que en ambos casos se relacionan con la llegada del humo de los incendios forestales de la sierra y, además, al amplificado impacto de la polución emitida por los coches. Según los datos en tiempo real ofrecidos por la plataforma del Ayuntamiento de Madrid sobre calidad del aire, en Tres Olivos y Plaza España se reportan los peores niveles de calidad del aire de la ciudad. Y con previsión de que la situación se alargue durante varios días más.

Cielo en Madrid a 24 de julio de 2026. / EUROPA PRESS

Recomendaciones frente al humo

Las autoridades advierten que la exposición al humo de los incendios puede afectar seriamente a la salud por lo que, según se detalla en una guía difundida por el Ministerio de Sanidad, es fundamental actuar con calma y seguir las recomendaciones para minimizar el impacto de este fenómeno. Ante un episodio de contaminación por humo, se recomienda permanecer en interiores y mantener puertas, ventanas y sistemas de ventilación cerrados para impedir la entrada de partículas. Dentro del hogar, con tal de reducir la contaminación del aire, se recomienda evitar fumar, usar estufas de gas o leña, cocinar con frituras o aerosoles y realizar actividades que levanten polvo, como barrer o sacudir muebles. También se recomienda a los ciudadanos mantenerse bien hidratados bebiendo abundante agua y evitando el consumo de alcohol y cafeína, ya que favorecen la deshidratación.

Las autoridades sanitarias aconsejan permanecer en interiores y mantener cerradas puertas y ventanas para minimizar la exposición al humo de los incendios

Como medida de prevención, se aconseja reducir las actividades al aire libre y los desplazamientos innecesarios. En caso de no ser posible, se pide salir al exterior usando mascarillas FFP2 o N95, preferiblemente con filtro de carbono activo, ya que ofrecen una protección mucho más eficaz que las mascarillas quirúrgicas o los pañuelos. También se recomienda reducir o evitar la actividad física tanto en exteriores como en interiores con tal de no sobrecargar el sistema respiratorio con aire contaminado. Las autoridades recuerdan que debe prestarse especial atención a las personas mayores, la población infantil, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas debido al riesgo que suponen estos episodios para su salud. Si aparecen síntomas como dificultad para respirar, sensación de falta de aire, dolor en el pecho, pulso acelerado o empeoramiento de una enfermedad crónica, se recomienda acudir de inmediato al centro sanitario más cercano.