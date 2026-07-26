Cristian Abad, el zaragozano que conquista internet con sus máquinas arcade: "Compartí una basada en 'Tiburón' y Spielberg le dio 'like'"

En Aragón hay mucho talento y, aunque parte de este sí, no todo pasa desapercibido. Cristian Abad, conocido en redes como Cris Arcades es un zaragozano de 50 años y que ha aparecido en programas como "La Revuelta" en La 1. Como su nombre en redes indica, la faceta por la que más conocido se ha hecho es la construcción de máquinas arcade.

Estas no están a la venta, por decisión personal del propio artista: "Esto es un hobby, y creo que lo sigue siendo porque lo mantengo alejado de mi vida profesional. Esto me permite seguir teniendo la ilusión de trabajar en estas máquinas como proyectos personales".

Menciona también cómo comenzó su interés en el mundo de los videojuegos y, por extensión, a las máquinas arcade: "Surge de mi amor por los videojuegos de mi infancia. Empecé a sacar los cables de las consolas y creé un controlador arcade. Era algo raro de ver en esa época y he ido perfeccionando mi técnica con el tiempo”.

Cris Arcades junto al cartel de "La Revuelta", programa para el que hizo una máquina con Álex de la Iglesia / Redes Sociales

El origen: gracias a internet

Cristian echa hoy, más de una década después, la vista atrás y recuerda qué aumentó su fama y, por lo tanto, cuál es una las creaciones que conserva con más cariño: "Hice una máquina recreativa intentando juntar mis dos pasiones, el cine y los videojuegos. Creé una basada en la película de Tiburón y la publiqué en X, Twitter en ese momento. Se compartió bastante y el propio director, Steven Spielberg, llegó a verla. Le dio like a la publicación. Esto supuso el boom y me ayudó a ser más conocido a nivel tanto nacional como internacional”.

Entre las figuras más conocidas a nivel nacional, se encuentra gente como Álex de la Iglesia o Santiago Segura, para quienes ha creado máquinas basadas en sus películas El Día de la Bestia y Torrente. Además, también ha hecho máquinas para el rapero zaragozano El Momo. También confirma que hay otras personas para las que ha hecho máquinas, pero que "por motivos de privacidad, me han pedido que no revele su identidad en redes”.

La máquina recreativa que Cris Arcades ha fabricado para El Momo. / INSTAGRAM

Esta oportunidad, como él mismo reconoce, le ha abierto muchas puertas: “Este hobby me ha permitido conocer a gente de todo el mundo. Una frase que me dijo mi madre hace algún tiempo y que se me ha quedado grabada a fuego es que hay que tener amigos en todas partes. Cada persona que conozco es como un granito de arena más, todos me aportan algo siempre, y me gustaría poder llevarlos siempre conmigo”.

Noticias relacionadas

Dentro de estas oportunidades también está la de explorar más otro de sus hobbies , que es el coleccionismo: "Uno de mis objetos más preciados es una recreación del DeLorean producida por la marca Hot Toys firmada por Christopher Lloyd, el actor que interpretó a Doc en las películas”. Otro de los momentos que destaca fue cuando consiguió una placa de Street Fighter II, un juego que en su opinión "más revolucionó las salas de arcade", firmada por Yoko Shimomura, la compositora de la música de este juego, entre tantos otros.