Movilidad
Cortada la Alta Velocidad entre Barcelona-Zaragoza-Madrid por un incendio cerca de la estación de Camp de Tarragona
La incidencia afecta al servicio de la capital aragonesa
Redacción
La circulación de los trenes AVE de alta velocidad entre la estación Camp de Tarragona y la población de la Pobla de Montornès (Tarragonès) ha quedado interrumpida este lunes a causa de un incendio declarado en las proximidades de la infraestructura ferroviaria.
La incidencia ha obligado a suspender temporalmente el tráfico ferroviario, como ha informado el operador, ADIF, a través de sus redes sociales.
La interrupción afecta a los servicios de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona. Por el momento, no se ha informado de un plazo para el restablecimiento del servicio.
Esta incidencia se suma a la avería registrada este lunes entre Sitges y Garraf, que ha provocado importantes retrasos en la R2 Sud de Rodalies y en los trenes regionales de Tarragona y Lleida, además de reducir la oferta de servicios y generar aglomeraciones puntuales en estaciones como Barcelona-Sants.
Fuente: El Periódico
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