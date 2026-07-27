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Última hora de los incendios en España, en directo | Los incendios de Madrid y Ávila evolucionan "en positivo", pero el viento complica su estabilización

El fuego en la sierra de Madrid y Ávila ha quemado ya 77.000 hectáreas y ha obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal en La Adrada.

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal en La Adrada. / Europa Press

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José Luis Escudero

Olaya González

Madrid

Tras un fin de semana "muy complejo" y con trabajos centrados en proteger las evacuaciones de la población y en contener el avance de algunos frentes en los incendios de Ávila, Madrid y Toledo, los fuegos ya evolucionan "en positivo". Eso sí, el viento complica su estabilización.

Mapa de incendios en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este lunes a la zona afectada por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. También la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, visitará el puesto de mando avanzado desde donde se coordina las operaciones de extinción del fuego.

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Sánchez visitará las zonas afectadas sobre las 12.15 horas y ofrecerá una declaración institucional desde el puesto de mando acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, entre otros.

Fuente: El Periódico

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