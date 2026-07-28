Los expertos en aire acondicionado coinciden: "Hay que limpiar los filtros para evitar el síndrome del edificio enfermo"

El aire acondicionado es la mayor herramienta de mucha gente para sobrevivir las temperaturas extremas que lleva trayendo el verano estos últimos años. El primer gesto de una gran cantidad de personas nada más entrar a casa es pulsar el botón que hace que, como por arte de magia, todo se enfríe. Lo que puede que sea desconocido por muchos es que, en caso de usarlo en exceso, puede tener efectos perjudiciales para el cuerpo humano.

Uno de estos efectos puede ser lo que se conoce como "vagancia térmica". Esto se debe a que, según varios estudios en fisiología y cronobiología, si pasamos una gran parte del tiempo en lugares con la temperatura climatizada, el cuerpo pierde la capacidad de autorregularse mediante sudores cuando hace calor o temblores cuando hace frío. Este método de regulación se conoce como homeostasis térmica.

Esto también hace que, por esta falta de capacidad de adaptación, los choques térmicos cuando se sale de casa, o cualquier ambiente con la temperatura controlada, a la calle, sean mayores. Este aumento de contraste hace que el agobio provocado por las crecientes temperaturas sea considerablemente mayor que hace años.

El aire acondicionado es cada vez más común en los hogares / PEXELS

Otros efectos negativos

Este mayor contraste entre temperaturas y, por lo tanto, el mayor frío al que estamos expuestos en ambientes cerrados por los flujos de aire dirigidos directamente al cuerpo, acaba provocando una vasoconstricción local, que, como su propio nombre indica, sucede cuando los vasos sanguíneos de zonas específicas se cierran. Puede llegar a provocar contracciones, pinzamientos, tortícolis y dolores lumbares.

Otro de los contras del uso de métodos de refrigeración artificial es la sequedad en el ambiente que provocan. Uno de los principales métodos para enfriar con los que cuentan es la extracción de humedad del entorno en el que se encuentran. Esto acaba provocando que el aire esté extremadamente seco y, por lo tanto, se resequen las partes de nuestro cuerpo que más expuestas a este se encuentran. Las más afectadas acaban siendo ojos, nariz y garganta; ya que necesitan una capa de humedad constante para que actúe como barrera defensiva.

Cada vez hay más personas con aire acondicionado en su dormitorio / Max Vakhtbovych [2EyesProd.]

Un riesgo extra que aporta el aire acondicionado es lo conocido como "síndrome del edificio enfermo", provocado por la posible suciedad situada en los filtros del aparato. Si estos no se limpian y desinfectan con regularidad, podemos encontrar desde ácaros hasta bacterias como legionella, que puede provocar fiebre entre otros síntomas.

Cómo prevenir estos riesgos

No existe problema que no tenga solución, por eso hay métodos para usar el aire acondicionado sin sufrir tantos efectos negativos. Mantener el aire acondicionado entre 24 y 26º C ayuda a que el choque térmico al salir de la vivienda sea menor y, además, ayuda a ahorrar, ya que poner el aparato a temperaturas más bajas solo contribuye a gastar más dinero. También se recomienda apuntar las lamas hacia el techo para que el chorro sea menos directo y cause menos efectos secundarios.

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La hidratación en ambientes secos es clave también, contribuye a mejorar el bienestar. Por eso, se recomienda beber agua y, en caso de que se note sequedad en los ojos, usar lágrimas artificiales para refrescarlos. Dar un respiro al aire acondicionado por la noche también puede mejorar la calidad de vida. Se puede emplear el modo "eco" o programar un temporizador para que se apague a las pocas horas de acostarse.